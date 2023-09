State of Play: Nuevo tráiler de Spider-Man 2, DLC de Resident Evil 4 Remake y todos los anuncios de PlayStation

La última transmisión en vivo de State of Play de PlayStation ofreció un vistazo emocionante a lo último en videouegos para la PlayStation 5 (PS5) y PlayStation VR 2, desde juegos independientes hasta “próximos títulos importantes” de socios externos de PlayStation.

Si te perdiste el evento en vivo, aquí tienes un resumen (vía Polygon) de los anuncios de videojuegos, fechas de lanzamiento y otros aspectos destacados que Sony presentó.

Final Fantasy 7 Rebirth - Fecha de lanzamiento confirmada

Square Enix reveló el segundo capítulo de su proyecto de remake de Final Fantasy 7, que llegará en dos discos el 29 de febrero de 2024. Los fanáticos de la saga podrán continuar la emocionante historia de Cloud, Tifa, Aerith, Barrett, Cait Sith y su equipo.

Marvel’s Spider-Man 2 - Nueva mirada y ciudad expandida

Los fanáticos de Spider-Man obtuvieron un emocionante vistazo a Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac Games. La ciudad de Nueva York se ha expandido hasta incluir Brooklyn y Queens, y los jugadores pueden esperar una variedad de trajes de Spider-Man en esta próxima entrega.

DLC de Resident Evil 4 Remake - Lanzamiento en septiembre

Capcom anunció que la versión de Resident Evil 4 Remake recibirá el complemento “Modos Separados” del juego original el 21 de septiembre. Además, una actualización del modo Mercenarios permitirá jugar como Ada Wong y Albert Wesker. La compatibilidad con PlayStation VR2 llegará durante el invierno.

Tales of Arise: Beyond the Dawn - Expansión próxima

Tales of Arise, el juego más reciente de Bandai Namco, recibirá una expansión llamada Tales of Arise: Beyond the Dawn el 9 de noviembre.

Helldivers 2 - Lanzamiento en febrero

Arrowhead Game Studio presentó más de Helldivers 2, incluyendo un enfrentamiento contra la temible Bile Titan. Helldivers 2 llegará a PS5 y Steam el 8 de febrero de 2024.

Avatar: Frontiers of Pandora - Explorando el mundo de Avatar

Ubisoft y Massive Entertainment presentaron Avatar: Fronteras de Pandora, un videojuego ambientado en el mundo de Pandora. Los jugadores asumen el papel de un Na’vi criado por la RDA y explorarán la Frontera Occidental en un continente inédito en el universo Avatar. El juego se desarrolla entre las dos películas de Avatar y se lanzará en algún momento de 2024.

Baby Steps - Algo tonto para variar

Baby Steps, un simulador de caminar humorístico de los creadores de QWOP y Ape Out, reveló soporte para ganchos de agarre en State of Play. A pesar de su falta de habilidad para caminar, los jugadores podrán disfrutar de esta divertida propuesta de Devolver Digital en 2024.

Honkai Star Rail - Lanzamiento en octubre

El elegante juego de rol Honkai Star Rail de Hoyoverse llegará a PlayStation 5 el 11 de octubre. Actualmente está disponible para Android, iOS y PC con Windows.

Foamstars - Beta Abierta en Septiembre

Foamstars, la versión de Square Enix de un juego de disparos estilo Splatoon, tendrá una beta abierta del 29 de septiembre al 1 de octubre para jugadores de PlayStation 5 en Norteamérica.

Nuevos colores para PlayStation 5 y los DualSense

Sony anunció tres nuevos colores para los controladores DualSense y las carcasas de PlayStation 5 como parte de la colección Deep Earth: rojo volcánico, azul cobalto y plata esterlina.