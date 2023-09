Dragon Ball Super le pone fin al incremento de poder desenfrenado de los saiyajines

Dragon Ball Super le ha puesto un freno al incremento de poder de saiyajines como Goku y Vegeta. Uno de los arcos de las historias de Akira Toriyama muestra como se explica a detalle que una técnica a la que acudía esta raza guerrera para aumentar su fuerza ya perdió toda vigencia posible.

¿Eso quiere decir que ya no se pueden hacer más fuertes? Si piensas esto quizás no conoces las historias de Akira Toriyama. Todos sabemos que el incremento de poder va a llegar, solo que ya no será posible por la vía de la que vamos a hablar a continuación.

Una reseña de Alfa Beta nos lleva hacia el arco de Dragon Ball Super que tuvo las herramientas para ser el mejor de la historia de la franquicia y terminó siendo, simplemente, el peor: el de Goku Black.

Sin embargo, tuvo sus destellos, como la parte en la que Goku y Vegeta desataron una brutal batalla contra Goku Black (Zamasu).

Durante un momento de esta pelea, Vegeta cae prácticamente derrotado. La misma serie se buscó la manera de curarlo para que regresara al combate, pero el príncipe recuperado no incrementó su fuerza a través de la técnica llamada Zenkai, que como todos conocemos es esa que les aumenta la fuerza a los saiyajines después de haber estado al borde de la muerte.

Mai, la del futuro que es novia del Trunks que conocimos en el arco de Cell y los Androide de Dragon Ball Z, queda sorprendida y este guerrero saiyajin le explica que el Zenkai tiene un límite. Quiere decir que Vegeta, por medio de esta técnica —peligrosa por demás— ya no puede hacerse más fuerte.

Pero ya sabemos lo que pasa después. Tanto Goku como Vegeta logran mejorar sus Ultra Instinto y Ultra Ego, respectivamente, hasta el punto de alcanzar niveles nunca antes vistos.