The Legend of Zelda: Próximo videojuego de la franquicia ya se habría confirmado

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

El mundo de los videojuegos está en constante evolución, y una franquicia que ha dejado una huella imborrable en la industria es The Legend of Zelda. Con el reciente lanzamiento de Tears of The Kingdom, los fanáticos de la serie están ansiosos por saber qué depara el futuro de esta legendaria saga.

En una entrevista reveladora, el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, ha arrojado luz sobre lo que podemos esperar en la próxima entrega de Zelda, que parece indicar que está confirmada.

De acuerdo con Atomix, uno de los aspectos más emocionantes que Aonuma compartió es que la próxima aventura de Link será completamente nueva. Esto significa que los jugadores pueden esperar explorar tierras desconocidas y emocionantes, lejos del familiar Hyrule.

Además, se insinúa la posibilidad de un nuevo mundo abierto, ofreciendo un lienzo fresco y emocionante para la próxima epopeya de Link.

Las palabras de Aonuma

Aonuma comentó: “En primer lugar, la razón por la que decidimos hacer una secuela del juego anterior fue que pensamos que era valioso experimentar la jugabilidad en ese Hyrule. Si esa razón renace, es posible que volvamos al mismo mundo nuevamente. Ya sea una secuela o uno nuevo, creo que será un juego completamente nuevo, así que espero que lo esperen con ansias”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Por otro lado, también enfatizó que no habrá contenido adicional para The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Esto indica que los desarrolladores sienten que han explorado todos los rincones del juego actual y no tienen planes inmediatos de expandir la experiencia.

En este momento, la comunidad de jugadores de Zelda está llena de anticipación y emoción por lo que vendrá a continuación. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la trama o la mecánica del juego, la promesa de un mundo nuevo y emocionante es suficiente para mantener a los fanáticos emocionados.