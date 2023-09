Sorpréndete con el impactante cambio de look de Peter Dinklage, actor que hizo de Tyrion en ‘Game of Thrones’

Peter Dinklage se ganó el reconocimiento mundial la interpretación que hizo de ‘Tyrion Lannister’ durante ocho temporadas en ‘Game of Thrones’ de HBO. El actor inició en la serie, desde el primer episodio con 42 años, hasta el último capítulo, cuando estaba a punto de cumplir 50.

Ahora, con 54 años, el actor estadounidense ha cambiado para mucho mejor su look. Mantiene un estilo actual que va de la mano con su edad y los roles que sigue interpretando en la pantalla chica y en la grande. Es conocido por haber sido ‘Tyrion’, pero según reseña El Heraldo, tiene un talento para cada rol que hace frente a las cámaras.

Es normal que 12 años después el actor haya envejecido. Pero para sus fans lo hizo de una muy buena manera.

Dinklage comenzó su carrera en el teatro, donde apareció en producciones de Broadway como “The Real Thing” y “The Cider House Rules”. En 2003, protagonizó la película independiente “The Station Agent”, por la que recibió nominaciones a los premios Independent Spirit y Screen Actors Guild.

Además de Game of Thrones, Dinklage ha aparecido en películas como “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” (2008), “X-Men: Days of Future Past” (2014), “Pixels” (2015), “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017) y “Cyrano” (2021).

Dinklage es un actor talentoso y versátil que ha sido aclamado por su trabajo. Es un firme defensor de las personas con discapacidades y ha hablado abiertamente sobre su propia experiencia como enano.

Así luce en la actualidad, según lo podemos ver en su propia cuenta de Instagram.