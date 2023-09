Street Fighter: C. Viper cobra vida con un incendiario cosplay body paint

C. Viper Street Fighter

Una de los personajes más poderosos de Street Fighter es C. Viper, o Crimson Viper, que hizo su aparición en Street Fighter IV. Esta agente secreta de la CIA y madre soltera demuestra toda su fortaleza en cada duelo.

También conocida como Maya, se encuentra a cargo del Battle Suit Project, un proyecto secreto que desarrolla un traje de combate avanzado.

De acuerdo con el lore, ingresa al torneo de Street Fighter para la adquisición de datos del Battle Suit, pero sus verdaderos motivos para la participación son el conseguir información del BLECE Project, además de ejecutar al Número 15.

C. Viper es una luchadora de estilo acrobático y poderoso, y el traje que utiliza se adapta muy bien. Parece de negocio regular, pero dos armas se esconden en los guantes y las botas.

Como agente secreta del gobierno de Estados Unidos, sus acciones están motivadas por su deber y su patriotismo. No obstante, también es una mujer fuerte e independiente, que toma decisiones difíciles sin dudar.

Así es el cosplay body paint de C. Viper de Street Fighter hecho por Intraventus

Todas sus características fueron tomadas por la modelo Intraventus, pero con un cosplay body paint que deja un resultado incendiario.

Con su largo cabello rojizo, Intraventus recibió la pintura púrpura para la chaqueta y la corbata de C. Viper, blanca para la camisa y gris para los guantes. Además, cuenta con los lentes amarillos característicos de la agente de Street Fighter, pero también pintados.

Intraventus tiene más de 101 mil seguidores en Instagram, y se define como modelo profesional, body painter y cosplayer.

En su cuenta se pueden ver sus trabajos no solo con Street Fighter como C. Viper, sino también como Black Widow, Scorpion de Mortal Kombat, Lara Croft y hasta el mismísimo Kratos, de God of War.

Te dejamos acá más muestras de su arte.