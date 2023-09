Chris Hemsworth pasa de Thor e intepretará a este legendario personaje de Nintendo

La explosión de películas de videojuegos contará con un nuevo protagonista: Chris Hemsworth encarnará a un legendario personaje de Nintendo, de la saga Star Fox.

De acuerdo con Giant Freakin Robot, Hemsworth dará voz a Fox McCloud, personaje de la franquicia Star Fox, lanzada inicialmente para Super Nintendo en 1993.

Illumination, productora de la exitosísima Super Mario Bros. La Película, sería la encargada de trabajar con Star Fox.

Es una enorme sorpresa que se tome en cuenta el videojuego Star Fox para una película. Pese a no ser tan popular como la saga de Mario o la de The Legend of Zelda, posee una respetable legión de seguidores.

Star Fox (SNES) Imagen 1993

Star Fox narra la historia de un equipo de héroes comandado por Fox McCloud, con Peppy Hare, Falco Lombardi y Slippy Toad, todos a bordo de la nave Arwing.

Y sí, tiene su punto de parecido con Guardians of the Galaxy, otro de los grandes conjuntos que hace vida en Marvel, relacionado directamente con el Thor de Chris Hemsworth.

Aunque no ha contado con películas, sí tuvo un corto animado de nombre Star Fox Zero – The Battle Begins, de poco más de 14 minutos, lanzado en 2016 por Nintendo.

Te dejamos a continuación el video.

Chris Hemsworth, de Thor a Star Fox de Nintendo

Lanzado al estrellato encarnando a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Hemsworth aparecería también en Furiosa, precuela de Mad Max, actualmente en fase de postproducción.

Su última protagonización en el UCM ocurrió en Thor: Love and Thunder, película de 2022 dirigida por Taika Waititi. Fue la cuarta de la saga del dios de Asgard y la número 29 del universo Marvel.

Chris Hemsworth protagoniza 'Misión de rescate 2' | (Jasin Boland/© 2023 Netflix, Inc.)

En 2023, el australiano encarnó de nuevo a Tyler Rake en la segunda película de Extraction (Misión de rescate 2, para Hispanoamérica), de la que también fue productor.

Por los momentos se desconocen mayores detalles sobre Star Fox de Nintendo, así que hay que permanecer atentos a cualquier tipo de información.