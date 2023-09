Charles Martinet, antigua voz de Mario de Nintendo, no tiene ni idea qué demonios es ser un “embajador de Mario”

El icónico actor de voz, Charles Martinet, quien ha dado vida a Mario durante más de dos décadas, se enfrenta a un nuevo capítulo en su carrera. La noticia de que dejará de interpretar al famoso fontanero de Nintendo ha sorprendido a los fanáticos de todo el mundo.

Aunque Nintendo ha anunciado que Martinet asumirá un nuevo rol como “embajador de Mario”, incluso el actor mismo se encuentra perplejo sobre lo que eso implica. En su reciente aparición en Galaxy Con Austin 2023, Martinet compartió su confusión y dejó a todos con más preguntas que respuestas.

Como recuerda Level Up, la decisión de Nintendo de cambiar la voz de Mario después de más de dos décadas ha sido un tema candente entre los aficionados a los videojuegos. Martinet ha sido la voz emblemática del personaje, por lo que su partida marca un hito en la franquicia.

¿Futuro incierto?

En el panel de Galaxy Con Austin 2023, Martinet compartió sus pensamientos sobre su nuevo rol, admitiendo que aún no tiene claridad sobre cuáles serán sus responsabilidades como embajador de Mario. Si bien aseguró que no se retira por completo, su incertidumbre sobre su próximo papel en la franquicia ha dejado a los fanáticos ansiosos por saber más detalles.

Charles Martinet

“Quizás hayan visto las noticias. Soy un embajador de Mario. Todavía no sé qué significa eso. No me he retirado, pero soy un embajador y conforme nos acercamos al futuro, aprenderé exactamente qué es eso”, comentó el veterano actor de voz.

Hasta el momento, Nintendo no ha revelado quién asumirá los roles de personajes como Mario, Luigi, Wario y Waluigi después de la partida de Charles Martinet. La incertidumbre en torno a quién llevará adelante estos icónicos personajes ha generado una gran expectación entre los seguidores de la franquicia.

Super Mario Bros. Wonder será el primer título en el que los fanáticos podrán escuchar a la nueva voz de Mario, y la espera para conocer la identidad de este sucesor se ha vuelto aún más intrigante... y preocupante en caso de que el elegido sea Chris Pratt.