Super Mario Bros. Wonder: Shigeru Miyamoto no quería a uno de los personajes favoritos del videojuego

Shigeru Miyamoto es palabra sagrada para Nintendo. Mucho más si se trata de un videojuego de Super Mario Bros, personaje que el mismo diseñador y productor creó. Sin embargo, hubo unas indicaciones que dos de sus más fieles trabajadores ignoraron con uno de los títulos recientes de la franquicia. Y afortunadamente todo salió bien para ellos y para los seguidores de esta saga.

Dos periodistas de IGN España entrevistaron a Shiro Mouri y a Takashi Tezuka, director y productor de los videojuegos de Super Mario en Nintendo, respectivamente. Entonces con la intención de conocer el día a día de la empresa, preguntaron cuáles eran las indicaciones comunes de Shigeru Miyamoto.

Actualmente Shigeru Miyamoto se desempeña como consejero creativo de la empresa. Su cargo no es el de un trabajo diario y encima de cada proyecto, aunque sí pasea por los laboratorios de la compañía para observar, analizar y de ser necesario hacer ajustes sobre lo que están haciendo con alguno de los videojuegos.

En ese sentido, Mouri y Tezuka le contaron al medio citado que Miyamoto no estaba del todo convencido con lo que se estaba haciendo en el desarrollo de Super Mario Bros. Wonder. De hecho, en la charla especificaron que el consejero creativo no estaba de acuerdo con el Mario Elefante que tanto gusta entre quienes ya lograron jugar el título de Nintendo Switch.

“Con Wonder en particular, no es que el Sr. Miyamoto estuviese convencido al 100% con nuestras ideas”, dice Tezuka enla charla con IGN España.

“A veces se pasaba por donde estábamos trabajando, miraba las cosas y opinaba. Por lo general, observaba las cosas y hacía comentarios aquí y allá, e incluso cosas que no parecían ser merecedoras siquiera de apuntes superficiales. He trabajado con el Sr. Miyamoto durante mucho tiempo y realmente le entiendo, así que era capaz de entender lo que estaba insinuando o a lo que quería llegar y manteníamos conversaciones sobre ese tipo de temas”, añade.

“Hizo un comentario sobre Mario Elefante. Eso no parece un personaje de Mario. Si un elefante estuviera rociando agua de verdad, no se movería así”, dijo Shiro Mouri, sobre los comentarios que hizo Shigeru Miyamoto ajustando el videojuego.

Al final este par de trabajadores conocen a fondo los gustos de la gente y lo que seguramente aprobaría Miyamoto, porque Super Mario Elefante quedó y caló de buena manera.