“Six Feet Under” en la cima según George R.R. Martin

A la fecha, “Six Feet Under” de HBO está ubicada en la cima del gran Trono de Hierro de los finales televisivos, conforme a lo expuesto por George R.R. Martin recientemente.

El autor de “Song of Ice and Fire” optó por opinar cerca de diversos episodios predilectos de televisión, tal percepción la dio a conocer en sitio web Not a Blog. Esto, luego que Vanity Fair difundióun artículo titulado “25 episodios de televisión perfectos de los últimos 25 años”, el cual resaltaba el “Blackwater”, que fue escrito por Martin de “Game of Thrones”,

Dijo: “Si tuviera que elegir un episodio que fuera aún más perfecto que todos los demás en la lista, tendría que ser el episodio final de ‘Six Feet Under’”.

Lo máximo de “Six Feet Under”

Igualmente, escribió: “Me gustó bastante esa serie, aunque no puedo decir que me encantó tanto como me encantó ‘Rome’ o ‘Deadwood’ o ‘Fargo’ o algunos otros programas que faltan en la lista, pero ese último episodio fue de lejos el mejor final en toda la historia de la televisión, y no puedo imaginar cómo alguien podría hacerlo mejor”.

De este modo, “el drama de HBO, que terminó el 21 de agosto de 2005, se centró en la familia Fisher, que dirigía una funeraria en Los Ángeles. El episodio final, escrito y dirigido por el creador de la serie Alan Ball, es ampliamente considerado como uno de los mejores finales de televisión jamás realizados”, reseñó Variety.

El hombre señaló: “‘Los Soprano’ tuvo muchos episodios geniales, pero ‘The Pine Barrens’ fue especial, y durante todo el resto de la serie seguí esperando a que ese ruso volviera a aparecer cuando menos lo esperábamos”.

¿Perfección?

A cerca del drama criminal de HBO ambientado en Baltimore, “el programa fue tan bueno que se acercó a la perfección con bastante frecuencia”, argumentó George R.R. Martin.

“‘Black Mirror’ es una serie extraordinaria en muchos sentidos, pero ‘San Junipero’ es el episodio que me encanta ver una y otra vez, y decirle a mis amigos que vean”.