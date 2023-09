Se vuelve viral esta curiosa técnica para planchar ropa

Las redes sociales continúan sorprendiéndonos con su capacidad para viralizar contenido insólito, y esta vez no es la excepción. Un video compartido por la usuaria de TikTok@nasgult18 ha capturado la atención y la incredulidad de miles de internautas en todo el mundo. En este video, una madre se convierte en la protagonista al demostrar una técnica de planchado poco convencional y, para algunos, francamente desagradable.

En la grabación, que ha sido vista y compartida masivamente, la madre lleva a cabo su proceso de planchado con una técnica que ha dejado perplejos a los espectadores.

Moja la ropa con un sorbo de agua

En medio del proceso, la mujer toma una botella de agua y, en lugar de utilizar un atomizador, escoge una opción más peculiar: toma un sorbo de agua y luego rocía el líquido directamente sobre la ropa que está planchando, utilizando su boca como “fuente” del agua.

Este enfoque poco ortodoxo y francamente desagradable ha generado una variedad de reacciones en línea. Mientras algunos usuarios se han sorprendido y divertido ante la innovación de la técnica, otros han manifestado su desagrado y desconcierto. La viralización de este video subraya una vez más el poder de las redes sociales para difundir contenido fuera de lo común y generar discusiones en línea.

Aunque esta técnica de planchado ha generado reacciones divididas, es innegable que ha captado la atención y la imaginación de la comunidad en línea, recordándonos que la creatividad y la originalidad pueden manifestarse en las formas más inesperadas. Los internautas escribieron comentarios como: “Mi abuelita así me peinaba a escupidas porque no había para atomizador y me dejaba los gajos del limón en el pelo por qué tampoco había para gel”, “Esa señora le sabe”, “Pueden cuestionar sus métodos, pero no sus resultados”.