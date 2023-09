Director de Friends reveló la actriz más difícil para trabajar: “simplemente no era nada cómica”

La icónica serie de los años 90, “Friends”, ha sido amada por millones de espectadores en todo el mundo, pero parece que detrás de las risas y las bromas, hubo ciertos desafíos en el set. Recientemente, el director James Burrow, quien trabajó en varios episodios de la serie, compartió una revelación sorprendente sobre uno de los miembros del elenco.

Según informes del medio Daily Mail, James Burrow no escatimó palabras al describir a la actriz británica Helen Baxendale, quien interpretó a Emily Waltham en 14 episodios de la serie, como “poco graciosa”. Burrow comentó que Baxendale tuvo dificultades para encajar con los demás miembros del elenco debido a su falta de habilidades cómicas.

Helen Baxendale, la actriz de “Friends” que “no daba risa”

La participación de Helen Baxendale en “Friends” tuvo lugar durante la cuarta temporada de la serie, donde interpretó a Emily Waltham, la novia y luego prometida del personaje de David Schwimmer, Ross. La historia de amor entre Ross y Emily tomó un giro inesperado en el final de la cuarta temporada.

“Baxendale era amable pero no particularmente graciosa”, afirmó el director. Además, señaló que en las series de comedia y en particular en las comedias románticas, el componente cómico es tan crucial como la química entre los personajes. Burrow también hizo hincapié en que la actitud “amable” de Baxendale no fue suficiente para el papel que desempeñaba en el programa.

Según él, cualquier nueva novia para Ross necesitaba tener un nivel de gracia y humor similar al de Rachel, el personaje interpretado por Jennifer Aniston. “Schwimmer no tenía a nadie con quien interactuar. Era como aplaudir con una sola mano”, describió Burrow, enfatizando la importancia de tener una pareja que genere risas en una comedia.

¿Qué pasó con Helen Baxendale?

Después de su participación en “Friends” durante las temporadas 4 y 5, Helen Baxendale dejó la serie para enfocarse en su vida personal. A lo largo de los años, Baxendale ha hablado sobre su experiencia en el programa, describiéndola como un “extraño y surrealista pequeño paréntesis en mi vida”.

Aunque la serie la hizo más reconocible que nunca, Baxendale admitió que no estaba preparada para la fama que trajo consigo. A pesar de los desafíos en el set, “Friends” sigue siendo una de las series más queridas en la historia de la televisión, con un legado duradero y seguidores leales en todo el mundo.