Nintendo dominó en los Gamescom Awards 2023 con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Nintendo fue el gran ganador en los Gamescom Awards 2023. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom logró cuatro de los cinco premios de la empresa japonesa en el evento realizado en Colonia, Alemania.

La aventura de Link a través de la superficie y los cielos de Hyrule conquistó los galardones a Mejor juego de Nintendo Switch, Mejor sonido, Mejor jugabilidad y Juego más épico.

El quinto premio para Nintendo fue obtenido por Pikmin 4, como videojuego Más sano.

En palabras de Frank McDougall, del portal Game is Hard, “el éxito de Nintendo en los Gamescom Awards consolida aún más su posición como actor líder en la industria del juego”.

“La franquicia Legend of Zelda siempre ha sido una de las favoritas de los fanáticos, y Tears of the Kingdom no es una excepción”, añadió McDougall. “Con su historia cautivadora, imágenes impresionantes y una jugabilidad atractiva, el juego ya ha obtenido elogios de la crítica (…) Tears of the Kingdom se robó el show”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la 19ª entrega de la franquicia, lanzada el 12 de mayo de este año para Nintendo Wwitch. Contó con la dirección de Hidemaro Fujibayashi y la producción de Eiji Aonuma.

Puedes encontrar el videojuego en este link de Nintendo.

Todos los ganadores de los Gamescom Awards 2023

Pero no solo Nintendo conquistó premios en los Gamescom Awards 2023: también lo hizo Bandai Namco, en tres categorías por Little Nightmares 3 y Tekken 8.

Te dejamos la lista completa de ganadores de los Gamescom Awards 2023, celebrados en Alemania.

Mejor juego de Xbox

Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios / Warner Bros. Entertainment

Mejor juego de Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

Mejor juego de PC

PAYDAY 3, Starbreeze Studios / Plaion

Mejor juego de PlayStation

Tekken 8, Bandai Namco Entertainment

Mejor juego móvil

Sky: Children of the Light, thatgamecompany

Mejor apartado visual

Black Myth: Wukong, Game Science Interactive Technology

Mejor Sonido

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

Mejor Jugabilidad

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo

Juego más entretenido

PAYDAY 3, Starbreeze Studios / Plaion

Juego más épico

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , Nintendo

Juego más sano

Pikmin 4, Nintendo

Games for Impact

Sky: Children of the Light, thatgamecompany

Mejor anuncio

Little Nightmares 3, Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment

Mejor compañía en evento presencial

Bandai Namco Entertainment

Premio HEART OF GAMING

Game: IN

Estudio ecológico del año

Xbox