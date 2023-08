Hermana de Elon Musk sufre cobros exagerados: “Suponen que él paga todo, pero no es así”

Para Tosca Musk la vida no es tan fácil. El apellido que tiene es sinónimo de riqueza en el mundo, aunque ella no perciba las mismas ganancias de su multimillonario hermano, Elon Musk.

Lo peor para ella es que la gente asume que el hombre más rico del mundo paga sus facturas… y no es así.

Tosca, fundadora del servicio de streaming Passionflix, conversó este año con el Daily Mail, dando a conocer varios detalles sobre la relación familiar.

Hubo un incidente particular que indignó a Tosca Musk. Cuando buscó asegurar una ubicación para sus empresas, le cotizaron inicialmente 5 mil dólares por día.

Pero cuando se reconoció su identidad, la tasa se disparó “misteriosamente” a 25 mil dólares diarios.

“Cuando escucharon mi nombre y supusieron que éramos ricos”, dijo Tosca al Daily Mail, “decidieron cobrarnos 25 mil dólares. Todo el mundo supone que mi hermano mayor paga todo, pero no es así”.

Tosca y su hermano, Elon Musk

Elon, Tosca y Kimbal Musk nacieron fruto del matrimonio entre Errol y Maye Musk. Sin embargo, los malos tratos del esposo llevaron a la pareja a divorciarse, y Maye se mudó a Canadá con sus tres hijos, sin el apoyo financiero de su ex.

Poco a poco pudieron levantarse, con los múltiples trabajos de la matrona, hasta que finalmente cada retoño tomó su camino: Elon se dedicó a las inversiones y la tecnología, Kimbal a los restaurantes y Tosca Musk a la producción televisiva.

Su servicio de streaming Passionflix adapta novelas románticas a la pantalla. “Aunque el romance es el género número uno en ventas en el mundo, no pudimos lograr que las cadenas de televisión o los estudios existentes se interesaran en estas historias”.

La familia Musk

“Así que decidimos crear nuestra propia plataforma de streaming”, señaló.

Tosca es esquiva al momento de hablar sobre el apoyo financiero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Para ella, es un arma de doble filo.

“Si digo que no, entonces la gente pensará que él no me apoya en absoluto; y si digo que sí, pensarán que él pagó por todo”, afirmó Tosca. “Pero espero que vea las películas. ¡Definitivamente son un servicio de educación para hombres sobre cómo comportarse con las mujeres!”.