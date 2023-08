Dragon Ball Z: Inteligencia artificial imagina una inquietante versión hiperrealista de Cell que te dará pesadillas

El cuarto arco de Dragon Ball Z es uno de los mejores en la serie de Akira Toriyama. El argumento de las historias alrededor de Cell y los Androides tiene de todo: poder, viajes en el tiempo y giros completamente inesperados de los Guerreros Z.

Si Cell es el villano más poderoso de la serie no es objeto de discusión en esta reseña. Lo que sí no podemos negar es que tenía todo para convertirse en una era de verdadero terror, no sólo para la Tierra, sino para el Universo 7 completo.

Lo otro que se destaca de Cell es que no es precisamente hermoso, cuando de estética hablamos. Su aspecto verde, con cola y puntos negros lo hace bastante aterrador para quien se lo encontrara de frente.

Pero una inteligencia artificial ha encontrado la manera de hacerlo aún más inquietante. Una reseña de 3D Juegos Latam postea una versión hiperrealista de Cell, ilustrado por un mecanismo de aprendizaje automático que siembra el verdadero terror.

La versión que elige la ilustración es la del Cell en su forma perfecta; es decir tras absorber a Número 17 y Número 18. Su mirada y la inconsistencia en sus colores lo hacen mucho más aterrador que el personaje que vimos en el animé.

Cell hiperrealista por la IA

Cell es un bioandroide creado por el Dr. Gero con la intención de vengarse de Goku por haber acabado con toda la Patrulla Roja.

Fue formado a partir de las células de los guerreros más poderosos del universo, incluyendo a Goku, Vegeta y Piccolo. Es un villano arrogante y confiado. Se cree superior a todos los demás, y está decidido a dominar el mundo. Es un oponente formidable, y su batalla contra los guerreros Z es una de las más épicas de la serie.