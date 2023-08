Logro desbloqueado: cómo los videojuegos te enseñan a aprender idiomas

Aprender idiomas tiene mucho en común con jugar un videojuego: ambos te generan interés para explorar un nuevo mundo, empiezas con pasos pequeños para aprender lo básico, encuentras muchos descubrimientos y retos en el camino y, al dominarlos, no quieres esperar a empezar el siguiente.

Pero, ¿sabías que los videojuegos en sí también pueden funcionar como herramientas de enseñanza de idiomas? Con motivo de la celebración del Día Mundial del Gamer, Duolingo te explica más acerca de cómo poder convertirte en un jugador experto y un políglota al mismo tiempo, sin importar tu nivel de habilidades.

Fire Emblem: Three Houses FW Labs

Millones de gamers alrededor del mundo tienen sus primeros acercamientos a otros idiomas a través de sus juegos favoritos desde una temprana edad, cuando aprenden comandos y leyendas básicas como “Press Start”, “Insert Coin” o “Game Over” y frases icónicas como “Mamma mia!” de Super Mario Bros. o “Hey Listen!” de The Legend of Zelda. Incluso aquellos que siguen desbloqueando niveles y venciendo rivales hacia la adolescencia y adultez han estado desarrollando todo este tiempo habilidades que les facilitan aprender un nuevo idioma, incluyendo:

Un aprendizaje estructurado gracias a los tutoriales y primeros niveles

La multialfabetización, que es la capacidad de recoger y distinguir entre varios tipos de información

La combinación y composición, que agilizan la flexibilidad racional para aprender idiomas

Asumir nuevas identidades, para entender otras perspectivas, lenguas y culturas diferentes a la propia.

De acuerdo con el Dr. Rich Forest, director de Aprendizaje y Currículo en Duolingo, “usar los videojuegos como un soporte de tu aprendizaje de idiomas no es solo un pasatiempo.

Existen campos de estudios enteros, como CALL (Enseñanza de lenguas asistida por computador, por sus siglas en inglés) o DGBLL (Aprendizaje de idiomas basado en juegos digitales), que se dedican a entender cómo los jugadores utilizan estas herramientas para aprender idiomas, sea de forma intencional o por accidente.”

Configurando el idioma

Si estás empezando un nuevo idioma es conveniente elegir juegos con diálogos que pasen por sí mismos (como Pokémon para inglés) para leerlos a su ritmo.

Pokémon Escarlata. Koraidon con la Academia de fondo. POKÉMON (POKÉMON/Europa Press)

Si ya sientes que puedes practicar el escuchar y hablar en tu nuevo idioma, existen juegos para interactuar con otras personas en tiempo real, ya sea para lograr objetivos dentro del juego (como en World of Warcraft) o interactuar fuera del espacio de juego, para divertirte y conocer nuevas personas (como en Call of Duty). ¡Toma en cuenta que muchas de estas interacciones suceden en inglés!

Para principiantes

Empieza con videojuegos para un solo jugador. De esta manera, podrás sentirte cómodo con tu nuevo idioma antes de interactuar con otros jugadores. Se recomienda The Sims para trabajar en tu vocabulario, en especial el referido a objetos y situaciones de la vida cotidiana (y como los Sims hablan un idioma ficticio, puedes enfocarte en los diálogos escritos que puedes controlar).

Baby Yoda vira estátua para o The Sims 4

Otra opción divertida es The Stanley Parable, con una historia graciosa, misteriosa e interactiva. Aquí, el narrador irá describiendo lo que haces y te dirá lo que puedes hacer y lo que no, y ya sea que le obedezcas o no, el juego continuará haciendo comentarios.

Para intermedios

Si ya dominas las bases del idioma y buscas algo más complejo, los juegos con narrativa como Dear Esther y The Vanishing of Ethan Carter son la opción. Además de practicar extensivamente el idioma, por la gran cantidad de contenido contextual que tienen, aquí lograrás ejercitar las partes de lectura, lógica y comprensión.

Si nunca has jugado uno, verás que sus narrativas se apoyan en el idioma en diferentes grados, así que mientras algunos exigirán que comprendas todo para experimentar el juego por completo, otros serán mucho menos demandantes.

Para avanzados

Un gran ejemplo es Disco Elysium, ya que tiene una historia con un tono más oscuro y mezcla una gran cantidad de vocabulario variado, que puede leerse al ritmo del jugador.

La narrativa es muy rica e inmersiva, y tiene mecánicas parecidas a las de un juego de rol de mesa, pero en formato digital, así que además de practicar el idioma tendrás que crear historias, tomar decisiones y usar la imaginación.

Para los aventureros

Si ya te sientes con la seguridad de cambiar incluso los ajustes de toda la consola en otro idioma, varias desarrolladoras y compañías ofrecen soporte en idiomas europeos y asiáticos para sus configuraciones.

Por ejemplo, en Nintendo Switch puedes jugar Skyrim y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en alemán si cambias el idioma de la consola a alemán, pero si cambias el idioma de la consola a japonés, solo podrás jugar la versión en japonés del Tears of the Kingdom (y no del Skyrim).

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Por supuesto, la app misma de Duolingo también ha fusionado este conjunto de nociones gamificadas y didácticas para que cada lección sea como una nueva misión para vencer y ganar puntos.

Por ello, Duolingo puede ser una gran opción tanto para gamers principiantes como para los más avanzados que deseen perfeccionar un segundo idioma o aprender uno nuevo. Puedes descargarla gratuitamente para iOS, Android y web.