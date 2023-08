¿Esta de acuerdo? Conozca la canción más triste de la historia según la ciencia

Las canciones tristes poseen una magia única que permite conectar con las emociones más profundas, explorando la complejidad de los sentimientos. A través de sus melodías melancólicas y letras conmovedoras, estos tracks logran capturar momentos de dolor, pérdida, nostalgia y desamor de una manera que resuena en el corazón de quienes los escuchan. A lo largo de la historia se han publicado miles de composiciones con estas características y, aunque determinar cuál de ellas es la más triste puede depender de varios factores, la ciencia parece tener una respuesta.

Para ChatGPT, que es consultado frecuentemente para preguntas de este tipo, “no existe una única canción más triste de la historia, ya que la percepción de la tristeza en la música puede variar según la experiencia y las emociones de cada persona”.

Teniendo en cuenta esta aclaración, arroja un listado de diez canciones, basado en lo que generalmente las personas califican como las más tristes. El tema que puntea es “Hurt”, del rey del country Johnny Cash, que originalmente grabó Nine Inch Nails, banda estadounidense de rock. Las melodías tristes, la vulnerabilidad de las voces y la letra forman una atmosfera total de tristeza.

“No es ningún secreto que la música puede afectar profundamente cómo nos sentimos, ni que los músicos pueden buscar expresar sus sentimientos en un momento específico o acerca de un tema particular a través de su trabajo”, compartió Miika Makitalo, director ejecutivo de HappyOrNot.

Es importante destacar que las canciones seleccionadas por este estudio no son necesariamente las que el público encuentra como las más tristes, sino aquellas que poseen melodías que -según los datos-, son las mejores para expresar las emociones de tristeza.

Esta es la canción más triste de la historia, según la ciencia

Mientras tanto, la ciencia también respondió a esta duda de la canción más triste de la historia en el año 2022. El análisis fue llevado a cabo por el analista Micallef Grimaud, en la Universidad de Durham, junto con datos HappyOrNot, y la respuesta que arrojó el estudio fue “Something In The Way” de la banda de rock Nirvana. Dos canciones más estuvieron por debajo, que son “Black” de Pearl Jam y “Everybody Hurts” de R.E.M, que se ubicó en el puesto ocho del listado de la Inteligencia Artificial.