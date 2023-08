Dragon Ball: El Super Saiyajin 4 y el Ultra Instinto de Goku se miden en una brutal batalla para determinar al más fuerte

En el medio de los distintos debates que protagonizan los fanáticos de Dragon Ball, frecuentemente aparece el de las transformaciones de Goku. El Super Saiyajin 4, al no formar parte del canon del manga y animé, es medida con las nuevas modalidades alcanzadas por el protagonista de la obra de Akira Toriyama.

Dicho debate, por muy intenso que se ponga en las redes sociales, parece que llega a su fin. Ya que una serie de la franquicia enfrenta a estas dos modalidades de Goku, dejando un ganador al que le costó mucho llegar a la victoria.

Esto no ocurre en una historia del canon de Akira Toriyama o Toyotaro, pero sí en una serie que muchos atesoran entre sus favoritas: Super Dragon Ball Heroes.

De acuerdo con una reseña de Vandal, este animé que realiza los crossovers más impresionantes, ha realizado una batalla de dos universos paralelos en los que Goku Super Saiyajin 4 y Goku Ultra Instinto se cruzan y tienen una pelea.

La transformación más poderosa de Goku

La batalla no fue fácil para ninguno de los dos; no podía ser de otra manera, son dos Goku midiéndose. Y no solo se trata de poder, sino que cada uno tiene dentro de sí la habilidad e inteligencia que se aplica en un combate de artes marciales.

Entonces, el ganador debía comprar cara su victoria y el perdedor no se iba a rendir tan fácilmente. Al final, quien resulta ganador es el Ultra Instinto, por encima del Super Saiyajin 4, que aunque sí es muy fuerte, no es capaz de ganarle a una deidad.