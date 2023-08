Denzel Washington sería rejuvenecido con Inteligencia Artificial para The Equalizer 3

Denzel Washington en 'Hombre en llamas' y en 'The Equalizer 3' | (20th Century Fox / Sony Pictures Releasing)

El icónico actor Denzel Washington ha protagonizado las dos películas de ‘’The Equalizer’' interpretando a Robert McCall. Ahora, se espera que retome este papel en la tercera entrega de la franquicia, haciendo un giro interesante a la trama.

En una reciente entrevista con NME, Antoine Fuqua el director de la película, mencionó que utilizará Inteligencia Artificial para modificar el rostro de Denzel y así hacer que parezca más joven. Esto, a raíz del concepto de la película, que planea plantear el origen de Robert en sus años más jóvenes.

El director mencionó que le interesa aprovechar estos avances para poder contar la historia de Robert McCall de mejor manera. También dijo que ha tenido muchas conversaciones al respecto con Richard Wenk, el guionista de la película.

La idea de rejuvenecer digitalmente a Washington abriría la puerta a un relato que se desarrollaría en el pasado, explorando los orígenes y la transformación del personaje de McCall.

Aunque la propuesta aún no ha sido presentada a Denzel Washington, Fuqua se mostró entusiasmado con las posibilidades que la tecnología brinda para este proyecto.

El director tantea el terreno

Antoine está siguiendo de cerca los avances en el uso de la IA en el cine y mencionó a “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la película más reciente que utilizó este tipo de herramienta.

La idea de rejuvenecer digitalmente a los actores para interpretar versiones más jóvenes de sus personajes no es nueva en la industria cinematográfica. Películas como “The Irishman” y “Gemini Man” han utilizado esta tecnología previamente, aunque los resultados han sido mixtos.

Sin embargo, con los gigantes avances en la IA este año, se espera que las técnicas de rejuvenecimiento sean cada vez más sofisticadas y realistas.

Si esta idea se materializa, podría convertirse en un hito en la carrera de Washington y demostrar una vez más el poder de la tecnología en la industria del cine.