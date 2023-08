Ya hay fecha de estreno para la séptima temporada de “Rick and morty”

Adult Swim y HBO Max anunciaron hoy que nuevos episodios de Rick and Morty, la aclamada animación para adultos sobre un genio científico y sociópata que arrastra a su tímido nieto a aventuras increíblemente peligrosas en todo el universo, se estrenarán en Latinoamérica a partir del domingo 15 de octubre en HBO Max . Un fenómeno global, la séptima temporada de la animación se estrenará en más de 134 países y en 38 idiomas.

Rick and Morty se ha convertido en una sensación multiplataforma no solo en televisión, sino también en el medio digital, en juegos, en transmisión en vivo, venta de productos para el consumidor y experiencias de fans. En 2022, la serie fue vista por más de 19 millones de espectadores y sigue siendo una de las mejores series en HBO Max. Rick and Morty ya ha acumulado dos premios Emmy® a ‘’Mejor Animación” y actualmente está nominada en la misma categoría por tercera vez.

Una temporada muy esperada

“Está sucediendo”, confirmó Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim. “Gracias a todos los talentos involucrados, podremos disfrutar de 10 nuevos episodios que una vez más elevan el nivel de la comedia y la animación. Esta temporada demuestra que los genios detrás de Rick and Morty apenas están comenzando”.

Rick y Morty están de vuelta y se parecen a ellos mismos más que nunca. Es la séptima temporada y las posibilidades son infinitas: ¿Qué pasa con Jerry? ¿Summer es malvada? ¿Y volverán a la escuela secundaria? ¡Quizás no, pero vamos a averiguarlo! Probablemente haya menos irritación que la temporada pasada. Rick and Morty, ¡100 años! ¡O al menos hasta la temporada 10!