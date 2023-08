Sakura Kinomoto cobra vida como una hermosa mujer en este cosplay de Sakura Card Captor

Sakura Card Captor irrumpe en la escena de la televisión internacional, con su animé a finales de los años noventa. Es una de las maravillosas creaciones, quizás la más popular, del grupo de mangakas llamado CLAMP. Ahora, en pleno 2023, Sakura Kinomoto crece como una hermosa mujer, gracias a este cosplay realizado por una modelo ucraniana.

La serie es lanzada originalmente como un manga, entre los años 1996 y 2000. Se emitió a través de la revista Nakayoshi, de la editorial Kodansha.

Cuenta precisamente la historia de la protagonista de nuestro cosplay, Sakura Kinomoto, una joven estudiante que accidentalmente libera un conjunto de cartas mágicas conocidas como Cartas Clow. Estas cartas contienen poderes mágicos y se dispersan por toda la ciudad.

Durante el desarrollo de la aventuras cuenta con la ayuda de sus amigos y del guardián de las cartas, Keroberos (Kero). Gracias a esto, Sakura se convierte en una “cazadora de cartas” y se embarca en la misión de capturar las cartas que ha liberado.

Si no la has visto nunca tienes que saber que no todo va sobre la cuestión mágica de Sakura Kinomoto, también aborda sus relaciones personales.

El sitio web de Código Espagueti rescata este cosplay de la modelo ucraniana Kyoosh, quien hace crecer al personaje, pero respeta cada uno de los elementos de la vestimenta de la pequeña Sakura.

Sakura Card Captor Cosplay