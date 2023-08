X-Men recibe a Cyclops convertido en una provocativa mujer con este genial tributo cosplay

El mundo entero clama por el ingreso de los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Se trata del arribo más esperado por la comunidad de fans, pero parece que Disney se está guardando esa carta para el final.

A lo largo de la últimos y sinuosa fase de esta franquicia nos encontramos con un montón de series exclusivas para Disney Plus y algunas películas que en su mayoría resultaron intrascendentes.

Guardians of the Galaxy vol. 3 podría ser considerado como el momento más grato, robusto y genuinamente bien producido de esta nueva era. Pero ahí no existe ni un rastro de los mutantes.

La mayor alusión que hemos visto fue con Miss Marvel, donde se hizo un guiño directo a la existencia de los mutantes dentro del MCU e incluso se usó el tema musical distintivo de la serie animada de los 90.

Pero eso es todo lo que Marvel nos ha dado. Así que mientras esperamos nos tenemos que conformar con el trabajo de la comunidad de artistas del cosplay, quienes tienen años convirtiendo a estos personajes en humanos reales.

Sin embargo en algunas ocasiones su creatividad decide dar un paso más allá para darle un aire MUY distinto a héroes conocidos.

Cyclops de los X-Men se convierte en una sexy chica gracias a este cosplay

Partamos de lo básico, recordando quien es este personaje, para dimensionar la magnitud de la propuesta del autor. Cyclops, o Cíclope en español, es uno de los personajes más emblemáticos de los cómics de Marvel y de la franquicia cinematográfica de X-Men.

Su nombre real es Scott Summers, y nació con la habilidad mutante de emitir poderosos rayos de energía de sus ojos, que solo puede controlar con la ayuda de unas gafas especiales de un sólo lente rectangular, de ahí su nombre de héroe.

Cyclops Cyclops es el líder original de los X-Men.

Es el líder de los X-Men en la mayoría de sus encarnaciones pero también es un hombre atormentado por su pasado y el peso de su responsabilidad. Ya que fue uno de los primeros estudiantes del Profesor Charles Xavier, el fundador de este grupo de mutantes.

Pues ahora la artista conocida en Instagram como Lucky Lemon Cosplay ha creado una sesión en homenaje a este personaje con un giro inesperado. Ya que ha convertido a Scott en una chica gallarda, tierna y provocativa:

Imagen: Instagram | Lucky Lemon Cosplay

Imagen: Instagram | Lucky Lemon Cosplay

Como podemos apreciar el tributo es absolutamente logrado e inquietante. Propio como para considerarla como una variante de un universo alterno.