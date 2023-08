Dragon Ball: Psicólogo analiza la rivalidad entre Goku y Vegeta ¿necesitan terapia?

La rivalidad entre Goku y Vegeta es una de las más épicas y emocionantes de Dragon Ball, a pesar de que ambos ahora pelean para el mismo bando, el de los Guerreros Z.

Nació en el primer arco de Dragon Ball Z, con la invasión saiyajin que amenazó la paz de la Tierra. Al final, cuando Goku decide perdonarle la vida a Vegeta se da inicio a una cantidad de encuentros que parten desde el respeto del uno hacia el otro por ser formidables guerreros de las artes marciales.

Esta disputa entre ambos, en la que se debaten ser el guerrero más poderoso, nos deja una épica batalla entre los dos en la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z. Vegeta hace creer a todos que se dejó dominar de Babidi para ir con todo en contra de quien hasta ese momento venía siendo su colega.

Por momentos Vegeta se obsesiona con superar a Goku. El punto más alto de esta manía se registra después del arco de Freezer, cuando el príncipe ve que un guerrero de raza baja se transforma en Super Saiyajin. Todos estos comportamientos fueron analizados en el sitio oficial de Dragon Ball.

El psicólogo Nobuyuki Ota, Profesor asociado de la Escuela de Posgrado en Educación Contemporánea de la Universidad de Chubu. Y además doctor en Psicología Educativa en la Escuela de Graduados en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nagoya, fue consultado por el sitio oficial de la franquicia de Akira Toriyama, para que ofreciera su mirada sobre la relación/rivalidad entre Goku y Vegeta.

Goku y Vegeta: ¿una rivalidad de terapia?

“Goku y Vegeta cooperan cuando es necesario, pero a veces también luchan para determinar quién es más fuerte. Desde la perspectiva de una persona ajena, sí parecen rivales. Sin embargo, no está claro si estos dos guerreros sienten lo mismo. Parece que Vegeta considera a Goku como su rival, pero creo que Goku no es el tipo de persona que ve a los demás como sus rivales. La emoción que impulsa a Goku no es la competitividad, sino un intenso deseo de volverse más fuerte”, dice el profesor Ota, según el sitio oficial de Dragon Ball.

Entonces, lejos de querer criticar o juzgar a Vegeta, el psicólogo analiza que la rivalidad que siente Vegeta no es obsesiva en contra de Goku, sino que a su manera busca a alguien superior a él para sentir que puede alcanzarlo y así crecer en su actividad, que en este caso es el poder y las artes marciales.

Dice el profesor Ota que a esto se le llama una rivalidad unilateral.

“En realidad, las rivalidades unilaterales son bastante comunes. En una encuesta psicológica, si haces la pregunta ‘¿Hay alguien que consideres tu rival?’, más de la mitad de los participantes responderán que sí. Sin embargo, ese número disminuye significativamente cuando les preguntas a esas mismas personas si creen que su rival siente lo mismo por ellos. Al igual que en una relación romántica, normalmente no es posible confirmar lo que ambos individuos están sintiendo en un momento dado, por lo que es común que una sola persona en tal situación esté pensando: ‘Ese es mi rival”., señaló el experto.