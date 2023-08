Dragon Ball Super: Poderoso guerrero del nivel de Goku y Vegeta se hace canon en el más reciente adelanto del manga

Goku y Vegeta finalmente tienen competencia. Un guerrero que no es saiyajin se vuelve canon en el más reciente adelanto del manga de Dragon Ball Super, que se estrena dentro de unos pocos días.

El manga de Dragon Ball Super sacará un nuevo número este 20 de agosto. Será el #96 que cuenta el desarrollo de lo que ya vimos en Dragon Ball Super: Super Hero.

DBS Hype, cuenta de Twitter que acostumbra a tener de primera mano la información del manga y animé de Akira Toriyama publica los primeros borradores de lo que aparecerá en este episodio. Y como era de esperarse, hace acto de presencia Orange Piccolo.

Recordemos que Piccolo acude a las Esferas del Dragón y le pide a Shenglong que saque a relucir todo el poder que lleva en su interior. Es muy parecido a lo que hizo el Supremo Kaiosama antiguo con Gohan, pero a través de un deseo.

Entonces, gracias a esta acción es que Piccolo logra su nueva transformación, conocida como Orange porque su piel pasa del verde tradicional al naranja. El simple hecho de que esta transformación aparezca en el manga, ya la convierte en canon para las historias de Akira Toriyama.

Dragon Ball Super Chapter 96 Drafts (2/2). pic.twitter.com/I5VvxQzi3t — Hype (@DbsHype) August 14, 2023

Orange Piccolo

¿Cuándo sale el #96 de Dragon Ball Super?

El episodio 96 de Dragon Ball Super estará disponible el próximo 20 de agosto (cae domingo). Podrán acceder de las 09:00 am quienes estén en México, 11:00 am los usuarios de Chile, 10:00 am Colombia, 12:00 Argentina y 17:00 horas en España.

Será, como de costumbre a través del enlace oficial de Manga Plus que le compartimos en esta reseña.