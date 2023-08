Dragon Ball: Akira Toriyama revela un oscuro secreto de Goku que ningún fanático quería saber

Dragon Ball es la serie más popular y exitosa de Akira Toriyama. Su impacto es a nivel mundial y para muchos es considerada como el mejor manga y animé de toda la historia. Goku es su personaje principal y por lo tanto el más querido por los fanáticos de esta maravillosa producción.

La serie se encamina a cumplir 40 años y en la actualidad se sigue desarrollando con episodios que van saliendo en manga y esperemos que pronto renueven el animé, por medio de Dragon Ball Super.

Es comprensible que a lo largo de los años se vayan revelando secretos de la serie, pero hay uno en especial, contado por el mismo Akira Toriyama, que los fanáticos no habrían querido saber.

De acuerdo con lo que se reseña en una de las editoriales de Dragon Ball, Akira Toriyama dice que nunca quiso que Goku fuese un héroe. Él sabe la manera en la que los fans ven al saiyajin criado en la Tierra.

DBS

Goku es esa figura que frecuentemente lucha por la justicia y salva al mundo de las amenazas del mal. Y la verdad es que, aunque el saiyajin tenga un gran corazón, contrario al resto de su raza, para Toriyama no es un personaje heroico.

“Básicamente, Son Goku no lucha por los demás, sino que lucha porque quiere enfrentarse contra tipos duros. Así que cuando comenzó la animación de ‘Dragon Ball’… lo cierto es que siempre me he sentido insatisfecho respecto a la representación de héroe justo que le dieron. Supongo que no logré hacer que captaran esos elementos ‘oscuros’ que aparecen entre las sombras”, dijo Toriyama sobre Goku.