Dragon Ball: Akira Toriyama sorprende al revelar cuál es el único personaje de la serie que no es de su agrado

Akira Toriyama no tiene problema alguno en ponderar a sus personajes favoritos de Dragon Ball. Él mismo es el creador de una de las series de manga y animé más exitosas de toda la historia.

Quienes han leído algo del sensei Toriyama saben que Piccolo es su personaje favorito. Apartando la parte de villano y centrándose sólo en la personalidad del namekuseí, es una personificación con la que el mangaka se siente identificado.

Cuando de poder hablamos, el mismo mangaka dice que Gohan es el más fuerte. Aunque respeta lo hecho por Goku y los múltiples personajes a los que se ha enfrentado, Akira Toriyama dice que el primer híbrido entre saiyajines y humanos es lo más poderoso de Dragon Ball.

A pesar de que habla abiertamente de Dragon Ball, Toriyama nunca había mostrado desprecio por alguno de los personajes, era obvio, son sus creaciones. Sin embargo, ha hecho una excepción y señaló al guerrero por el que siente menos empatía.

Una reseña de 3D Juegos rescata unas declaraciones de Akira Toriyama en las que está ponderando a los villanos de Dragon Ball y Dragon Ball Z, en la que aparecen estas sorpresivas frases del creador de la serie.

Imagen: Toei | Reflexionamos sobre un pequeño detalle en la primera batalla entre Gokú y Vegeta que ha marcado la trama de Dragon Ball Z y Super.

“De todos los enemigos, Piccolo Daimaku es el que más me gusta, y después de él, me gusta Piccolo. Me gusta Piccolo casi tanto como me gusta Goku... En cuanto a Vegeta, bueno, no me gusta tanto, pero fue extremadamente útil tenerlo cerca”, dijo Akira Toriyama.

Reconoce que sirvió en su rol de villano, pero no demuestra mucho amor a pesar de que actualmente se trata del segundo personaje en importancia de la serie. Además, pone a Piccolo al mismo nivel que el protagonista de toda la serie.