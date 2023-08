Videojuegos: NBA Jam llega a los 30 años y para celebrar tendrá su propio arcade

NBA Jam revolucionó el mercado de los videojuegos de baloncesto en los años 90. Lejos de las reglas tradicionales, se disputaban partidos de 2 vs 2, sin importar las faltas y con volcadas espectaculares, además de una narración encendida.

Los auténticos fanáticos no olvidan el famoso “¡Boomshakalaka!”, ni el “¡He’s on fire!”.

Arcade1Up NBA JAM 30th Anniversary Deluxe Arcade Machine Videojuegos

Para celebrar los 30 años del lanzamiento de NBA Jam por parte de Midway, la empresa Arcade1Up pone a la venta una máquina arcade de lujo con el videojuego. Su nombre: Arcade1Up NBA JAM 30th Anniversary Deluxe Arcade Machine.

Y para mayor diversión, trae también NBA Jam Tournament Edition y NBA Hangtime, todos con los basquetbolistas de la época.

Fue desarrollada por Arcade1Up en unión con la NBA, utilizándose por primera vez en el NBA Con de Las Vegas, que se realizó a principios de julio.

Así es la máquina arcade de NBA Jam, por su 30° aniversario

“Esta máquina de lujo viene repleta de características como puertas de monedas falsas iluminadas y una marquesina iluminada, junto con parlantes duales dinámicos y una nítida pantalla a color BOE de 17″, describe Arcade1Up en su página web.

“Es el complemento perfecto para cualquier sala de juegos y seguramente brindará un sinfín de entretenimiento para jugadores de todas las edades”.

La máquina viene con lo mejor del pasado y el presente, ya que también posee Wi-Fi incorporado para competir con otros tres jugadores en línea.

El Arcade1Up NBA JAM 30th Anniversary Deluxe Arcade Machine está a la venta por 649.99 dólares, con la posibilidad de pedirse a través de este link de la empresa Arcade1Up.

Esta compañía fabrica otras máquinas de arcade con distintos juegos clásicos, como Pac-Man, Galaga, Mortal Kombat II, The Fast and the Furious, Blitz y Marvel vs Capcom 2, entre otros.

Para conocer más sobre los modelos de Arcade1Up te invitamos a visitar su página web.