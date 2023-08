La Spider-Barbie aparece en un maravilloso cosplay hecho por una modelo australiana

En la enorme cantidad de universos que tiene el Spider-Verse, seguramente habrá una Barbie. Sabemos que en las historias canon de Marvel Cómics no existe todavía, pero podrían aprovechar la idea de esta hermosa modelo australiana que hizo la Spider-Barbie en este maravilloso cosplay.

Hay todo tipo de Spider-Man. Lo sabíamos por los cómics y lo certificamos con la película de Sony, Spider-Man: Into the Spider-Verse (que estrenó la secuela llamada Spider-Man: Across the Spider-Verse en este 2023).

Pero en todo ese multitudinario multiverso no hemos encontrado una color rosa por completo. Sólo se le acerca un podo, en el canon, la Spider-Gwen por lo rubia y sus detalles rosados en el cabello y traje.

La modelo que hace esta versión de Spider-Barbie se llama Gracelyn. Apenas inicia en el mundo del cosplay y la pueden encontrar en su Instagram como @Gq_cosplay, según reseña Screent Rant.

Combinar los poderes de una “Spider People” con la determinación de la muñeca de Mattel debe ser de lo más sorprendente en el mundo del crossover. Quizás nunca lo veamos, pero no estamos por saber con qué sorpresas nos vendrá la tercera película del Spider-Man animado de Sony.

Esta interpretación aparece en el momento más indicado. Barbie estrenó una película que superó los 775 millones de dólares de recaudación con sólo dos fines de semana en taquilla. El filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie (Barbie Estereotipo) y Ryan Gosling (Ken) se encamina a romper récords en Hollywood.