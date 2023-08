Barbie: Modelo rusa sorprende con cosplay y podría arrebatarle el papel a Margot Robbie

Barbie, la icónica muñeca de Mattel, ha conquistado el mundo real con su reciente película, y su impacto ha dejado a los fanáticos con la necesidad de ver más. Si ya te sumergiste en la historia de Barbie y sigues cautivado, este emocionante cosplay podría ser justo lo que necesitas para completar tu amor por la película.

La película inspirada en la famosa muñeca de juguete ha arrasado tanto en el ámbito social y cultural como en el comercial. Convertida en uno de los mayores éxitos de Warner Bros., esta cinta tiene de todo: diversión, locura, momentos ridículos y un poderoso mensaje que no deja indiferente a nadie.

Con un guion sólido, un elenco talentoso y una dirección excepcional, Barbie se ha ganado su lugar en la historia del cine, por lo que es inspiración en la actualidad para cosplayers en todo el mundo.

Esta cosplayer es idéntica a Barbie

Como cuenta Código Espagueti, una talentosa fan y artista rusa conocido como anastasia.komori ha recreado de manera asombrosa uno de los atuendos más emblemáticos que utiliza Margot Robbie en la cinta. El resultado es una caracterización que te transportará directamente al mundo de Barbie.

El entusiasmo y la admiración que ha generado esta película es insólito, logrando que prácticamente todo el mundo quiera ser parte del universo de Barbie. La cosplayer Anastasia Komori ha dado vida a la muñeca en un asombroso cosplay que representa uno de los trajes más impresionantes que se ven en la película: un look rosa de vaquera.

La artista ha logrado capturar la esencia misma de Barbie, con su físico encajando perfectamente en el papel, haciendo que la caracterización sea aún más sorprendente.

Si aún no has tenido la oportunidad de ver la película en la gran pantalla, no te preocupes, aún estás a tiempo. Barbie sigue disponible en cines y ha llegado para quedarse, encantando a grandes y pequeños por igual.