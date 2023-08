Cosplayer española publica espectacular video de su transformación en una versión femenina de Kakashi con Body Paint

Una modelo de España nos deja sin palabras con un video espectacular, en el que muestra el proceso en el que se transforma en Kakashi de Naruto, gracias a un cosplay hecho con body paint.

El body paint de por sí ya es un arte. Combinarlo con personajes del animé, como Kakashi de Naruto, los hace más impresionante. La cosplayer española Yaiza Pérez es una experta en este tipo de interpretaciones, que en otras ocasiones hemos reseñado en FayerWayer.

“Que ganas tenia de hacer a Kakashi. He esperado mucho tiempo porque no sabía cómo enfocarlo, pero el domingo tenía ganas de hacerlo y aquí está el resultado. Creo que me gusta. ¿Y a vosotros?”, escribió Yaiza en el posteo de su cuenta de Instagram.

Durante el video, la cosplayer muestra cada uno de los pasos en los que va pintando su cuerpo para transformarse en Kakash. Casi toda la interpretación es por medio de la pintura. El único objeto físico en este cosplay es el protector de frente que los guerreros de Naruto usan. Es una banda que es tradicionalmente utilizada por los ninjas como un símbolo de orgullo y fidelidad hacia sus aldeas.

Kakashi es un shinobi (ninja) y un talentoso líder de equipo de la Aldea Oculta de la Hoja (Konohagakure). Es conocido por su habilidad y su sabiduría, y es considerado uno de los ninjas más poderosos de la aldea.

Es apodado “El Ninja Copiador” debido a su Sharingan, un raro dōjutsu (técnica ocular) que le permite copiar y aprender las técnicas de sus oponentes.

Aunque es un personaje misterioso y tranquilo, Kakashi es muy respetado y querido por sus compañeros ninjas y es conocido por su estricto sentido de la justicia y su dedicación al trabajo en equipo.

Fue un estudiante del Cuarto Hokage, Minato Namikaze, y el líder del Equipo 7, que incluye a los protagonistas de la serie: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.