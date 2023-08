Henk Rogers, impulsor del Tetris: “El futuro del juego es unir a muchísimas personas”

El aporte de Henk Rogers al mundo de los videojuegos resultó trascendental, convirtiéndose en el hombre que ayudó a distribuir Tetris, la creación de Aleksei Pazhitnov.

Tetris, el videojuego para romper bloques, logró superar la peligrosa barrera de la Unión Soviética para luego conquistar al planeta, con sus desafíos y su pegajosa música.

Henk Rogers Cortesía CACTUS Medios

Rogers tuvo mucho qué ver en ello, y su historia podemos verla en la película Tetris (Apple TV, 2023).

Conversamos con Henk Rogers para FayerWayer, presente en Chile para el FestiGame Itaú 2023.

¿Cómo se ha sentido en Chile, de la mano de FestiGame Itaú 2023?

—Deseaba volver a Chile desde hacía mucho tiempo. Estuve en Chile una vez antes, en mi camino a la Antártica, y esta vez puedo pasar un poco más de tiempo en Santiago.

Hace poco Apple lanzó la película Tetris contando su historia con el videojuego. La historia se ve muy peligrosa. ¿Fue tan así? ¿Estuvo en riesgo su vida para traer el juego a Estados Unidos?

—No estaba llevando el juego a Estados Unidos, lo estaba trayendo al mundo. Tenía una idea, pero no me sentía consciente de que mi vida estuviera en peligro. Pero sí pensé que podía ir a prisión en la Unión Soviética, lo que era peligroso en sí. Definitivamente estaba rompiendo la ley, porque no se supone que un turista pudiera hablar con un ciudadano ordinario en la Unión Soviética. ¿Puedes imaginar que yo fuera hoy a Corea del Norte y hablara con alguien? Dios mío, estaría en prisión tan rápido. Me tendrían que intercambiar por otro prisionero, o algo, para poder salir. Pero sí, tomé el riesgo.

¿Le gustó cómo interpretó su papel Taron Egerton en la película?

Taron Egerton como Henk Rogers Tetris (Apple TV)

—Sabes, creo que soy más apuesto que él, pero él es mucho mejor actor que yo (risas). Creo que hizo un gran trabajo. Es un gran actor, qué puedo decir. Debería tener un Oscar por su rol en la película, lo digo en serio, hizo un gran trabajo. Disfruté verlo hacer de mí. Encarnó bien al personaje.

El final de la historia es un final feliz. Logra traer al creador de Tetris a Estados Unidos y juntos dirigen la compañía. Incluso hoy está en manos de su hija. ¿Qué es lo más importante para usted de la historia de Tetris hasta la actualidad?

—Lo más importante es la amistad. La amistad es la cosa más importante. Aleksei y yo nos convertimos en amigos. Eso fue la primera cosa. La segunda, el respeto por la propiedad intelectual. Lo vemos muchas veces en el mundo: casi nunca sabemos quién es el creador de determinado juego. Alguien copió a alguien, y ese alguien a otra persona. ¿De dónde viene Candy Crush? De Bejeweled. ¿De dónde viene Bejeweled? Y así. Alguien creó el juego, y nunca sabremos quién fue. El nombre de esa persona debería estar allí. Su nombre debería estar en canciones en el futuro. Es su creación. Sabemos quién creó la Quinta Sinfonía, fue Beethoven. Es muy claro. Así debería ser con los videojuegos.

Tetris fue uno de los principales juegos de la Game Boy, ¿cómo ha visto su presente en las consolas portátiles como la Nintendo Switch?

—Nintendo ha hecho un trabajo increíble con Tetris 99 para Nintendo Switch. Ha sido maravilloso. El futuro del juego es unir a muchísimas personas. Ellos tomaron el riesgo, ¿cómo saber si le gustaría a jugadores suficientes, un título como Tetris 99? Y allí están. Creo que fue muy bueno lo que hicieron. El futuro de estas consolas portátiles es llegar a más y más personas, sin fronteras. No nos interesa de dónde eres, cuál es tu religión o tu motivación política. Lo que interesa es jugar. Eso es todo.

¿Hasta dónde la Inteligencia Artificial servirá como herramienta para los videojuegos?

—El último videojuego que jugué fue World of Warcraft. Cuando interactúas con un NPC, ¡es tan aburrido! Solo pueden decir un par de cosas, no tienen personalidad. Pero hoy, la Inteligencia Artificial puede reproducir la actitud de una persona real, ¡en un juego! Hoy puedes hacer amigos con la Inteligencia Artificial. ¡Puedes enamorarte de una IA! Y creo que es maravilloso. Es el nacimiento de gente computarizada, muy cercana a la real.

Usted sufrió un ataque cardíaco en 2005, y desde entonces ve la vida con otra perspectiva. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje?

Henk Rogers Cortesía CACTUS Medios

—Lo que aprendí es que no estamos en este mundo solo para hacer dinero. Puedes decir que el objetivo de los negocios es hacer dinero. Pero tenemos una responsabilidad social. El hecho de que hoy estemos pasando por el calentamiento global es resultado de que todos los grandes empresarios ¡solo piensan en hacer dinero! ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Puedes utilizarlo para arreglar las cosas y que sean como eran antes. Eso es lo que debes hacer. Mi gran descubrimiento es que debía pasar el resto de mi vida trabajando en arreglar al mundo. El mundo real, no el artificial. Y todos tenemos esta responsabilidad. Ese es mi gran mensaje para todos los que están en el mundo de los juegos: disfruten el mundo de los juegos, pero luego ayuden a arreglar el mundo real.

