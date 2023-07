Game of Thrones: Cosplayer alemana nos sorprende con una imponente versión de Daenerys Targaryen

No sabemos si la herida está sanada, pero el final de Game of Thrones ya tiene tiempo suficiente como para que podamos hablar de la serie sin sentir dolor por como concluyeron las cosas. Hay un spin-off que tiene su primera temporada —House of the Dragon— que nos hacen recordar con cariño personajes como el de Daenerys Targaryen.

El papel de la madre de los dragones, interpretado por Emilia Clarke, ha sido uno de los más icónicos para la británica de 36 años. Tanto que cuatro años después del final de Game of Thrones, este rol sigue siendo representado en trabajos de cosplay.

Una modelo alemana que se hace llamar Caro (en sus redes sociales aparece bajo el user @Agrayjedi buscó el atuendo ideal para hacer esta impresionante e idéntica interpretación de Daenerys Targaryen.

La cosplayer elige la versión final del personaje: esa que se consagró como una reina y fue a luchar directamente por el Trono de Hierro en Westeros. Hizo varios posteos en su cuenta de Instagram y los más destacados fueron el que aparece sentada en el trono y otro en el que sale con un dragón de fondo, un montaje que parece el original de la serie.

Daenerys Targaryen aparece en Game of Thrones desde la primera temporada. La serie muestra la impresionante evolución de un personaje que se muestra en primer lugar como una princesa que venden para negociar un puesto en el trono, hasta llegara una indomable mujer capaz de liderar un ejército de decenas de miles de hombres.