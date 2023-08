Dragon Ball revela una transformación secreta de Broly que lo convierte en el ser más poderoso del universo

La cantidad de guerreros poderosos que existen en Dragon Ball generan un intenso debate sobre quién es el más fuerte de todos. Ni la palabra de su creador, Akira Toriyama, es aceptada por el fandom de la serie, que explica con buenos argumentos quienes están por encima del resto en niveles de fuerza.

Pero es posible que con una reciente revelación el debate llegue a su fin. Broly, de forma oficial, tiene una transformación secreta que lo convierte en el guerrero más poderoso de todo el universo.

Ni Goku, Vegeta, Gohan o Piccolo son capaces de derrotarlo en un combate cuerpo a cuerpo. De hecho, intentaron juntos y no lo lograron. El sitio Alfa Beta Juega reseña que Bills, Dios de la Destrucción del Universo 7 sería el único capaz de ganarle en una pelea.

La transformación hace que Broly alcance, y por momentos supere, los niveles de un Dios. Entonces, esto hace que el guerrero lleno de ira sea lo más fuerte que hayamos visto en la franquicia de Dragon Ball.

Lamentablemente, aunque sea una transformación oficial, no es parte del canon. Es decir, esta transformación no ha salido en el manga y mucho menos en el animé. Dicho modo de Broly sale en una cosa que se llama Dragon Ball Z: The Real 4-D.

Broly

Esta es una atracción de realidad virtual basada en el animé. Fue creada por Toei Animation, y se ha presentado en los parques temáticos de Universal Studios Japan.

La atracción Dragon Ball Z: The Real 4-D combina la tecnología 4-D con elementos de realidad virtual para brindar una experiencia inmersiva a los fanáticos de la serie. Los visitantes se ponen gafas de realidad virtual y son transportados virtualmente al mundo de Dragon Ball Z, donde pueden experimentar una emocionante batalla junto a los personajes principales de la serie.

El contenido de la atracción varía según la temporada y las promociones específicas que se lleven a cabo en el parque temático. Los efectos 4-D, como movimiento de asientos, efectos de agua y viento, y efectos de iluminación, se sincronizan con la experiencia de realidad virtual para hacer que los participantes sientan que están realmente dentro del mundo de Dragon Ball Z.