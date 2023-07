Los 5 mejores servicios de streaming que puedes regalar

Netflix, HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video. Calculamos cuánto dinero debes invertir si quieres los principales servicios de streaming en México: Netflix, HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime Video.

Ha llegado el inevitable momento en donde regalar una suscripción a una plataforma de streaming luce como un regalo que más de alguna persona desearía dar o recibir.

El costo de estos servicios es cada vez más elevado y la dinámica de competencia ha llevado a que cada hogar tenga que elegir sus prioridades dejando fuera algunas de las alternativas que hay en el mercado.

Así que hemos decidido armar esta lista con las cinco plataformas obvias que sería ideal regalarle la suscripción a alguien. Todo con la finalidad de elaborar una lista de argumentos a favor acordes con el perfil de cada servicio.

A partir de ahí y las necesidades de nuestro potencial receptor del regalo sería posible elegir la mejor alternativa de obsequio.

Aquí nuestras recomendaciones y elementos a considerar sin que tengan preponderancia alguna por su orden de aparición.

Netflix

Escenas de la tercera temporada de 'The Witcher' | (Netflix © 2023)

Netflix, a pesar de sus políticas cada vez más restrictivas y su catálogo de estrenos cada vez más intrascendente se mantiene como uno de los servicios de streaming más populares y con mayor variedad de contenido, no por su calidad, pero sí por amplitud. Hay películas, series, documentales, animación, comedia, terror, acción, drama y más.

Algunas producciones exclusivas como Stranger Things, The Crown, The Witcher, Black Mirror, Bojack Horseman y más justifican volver de vez en cuando a la plataforma. A final de cuentas es un regalo ideal porque muchos ya no pagarían por él pero recibirían gustosos un acceso gratuito.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video AMAZON PRIME (Noelia Murillo/Europa Press)

Amazon Prime Video es en sentido estricto un servicio de streaming que ofrece series, películas, anime y contenido infantil, como anexo a la suscripción Prime de la tienda virtual más grande del mundo, que ofrece además el beneficio de envíos gratuitos, música online, videojuegos y más.

Prime Video está incluido en la suscripción de Amazon Prime, te permite ver contenido en hasta 3 dispositivos al mismo tiempo y descargarlo para verlo sin conexión. También puedes crear hasta 6 perfiles diferentes en una sola cuenta.

The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Invincible, Jack Ryan, El Juego de las Llaves, Cómo Sobrevivir Soltero y otras producciones exclusivas hacen que este servicio valga absolutamente la pena.

Encima su pago anual es realmente barato.

HBO Max

Imagen: HBO Max | The Last of Us llega al episodio final de su primera temporada con una historia que marca un precedente sobre cómo hacer una buena adaptación.

Podríamos decir que en estos momentos HBO Max es lo que era Netflix en sus máximos momentos de gloria. El catálogo es amplio y su calidad es premium.

Aquí encontramos series y películas de alto prestigio, como Game of Thrones, Chernobyl, The Sopranos, The Last of Us, Friends y prácticamente cualquier cosa que haya producido Warner, buena o mala, como Wonder Woman 1984, Joker, The Batman y más.

HBO Max te permite ver contenido en hasta 5 dispositivos al mismo tiempo y descargarlo para verlo sin conexión. También puedes crear hasta 5 perfiles diferentes en una sola cuenta.

Disney Plus

Disney Plus: hackeo es de intrusiones previas a otros sitios

Aquí no hay mucho qué pensar. Si la persona ama todo lo relativo a esta empresa, desde las cosas animadas hasta Star Wars y Marvel este es un regalo perfecto.

Encima Disney Plus tiene contenido original y exclusivo, como The Mandalorian, WandaVision, Loki, Soul, Hamilton y más. El servicio te permite ver contenido en hasta 4 dispositivos al mismo tiempo y descargarlo para verlo sin conexión. También puedes crear hasta 7 perfiles diferentes en una sola cuenta.

Claro Video

Claro Video

Claro Video para el caso de México se ha convertido en una gran alternativa por integrar gratis todo el catálogo de Paramount+. Lo que nos da acceso a clásicos como Frasier, South Park, Sabrina, iCarly, casi cualquier cosa protagonizada por Tom Cruise y mucho más.

Encima ya es gratis en la contratación de servicios de telecomunicaciones en múltiples mercados.