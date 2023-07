George R.R. Martin contra la Inteligencia Artificial en el cine: “Las cosas pueden salir muy, muy mal”

El padre de Game of Thrones y House of the Dragon, George R.R. Martin, declaró esta semana ante un comité legislativo sobre la Inteligencia Artificial, advirtiendo sobre sus peligros en el cine y los medios en general.

El escritor de 74 años, conocido por ser el autor de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, y Fuego y Sangre, habló ante los legisladores del Comité de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Nuevo México, donde reside.

Las declaraciones de George R.R. Martin sobre la Inteligencia Artificial

“Tienes que preguntarte qué trabajos quedarán, porque la Inteligencia Artificial no se detendrá con los actores y escritores”, afirmó Martin, citado por el Albuquerque Journal.

George R.R. Martin En su intervención ante los legisladores de Nuevo México sobre la Inteligencia Artificial. Foto: Albuquerque Journal.

“Aquí existe la posibilidad de que las cosas salgan muy, muy mal; de todos modos, malo para nosotros, pero no necesariamente malo para los grandes estudios”, agregó.

Martin dijo que ha leído trabajos generados por IA que no son muy buenos, pero que incluso si mejoran con el tiempo no cree que estén a la altura de los escritos por humanos.

“¿Será bueno? Podría estar bien. Tal vez sea solo yo, pero no creo que una computadora, la Inteligencia Artificial, no importa cómo esté programada, pueda hacer algo realmente original, algo realmente conmovedor”.

Los peligros de la tecnología

En el escenario de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, los legisladores de Nuevo México convocaron a un grupo de expertos, Martin incluido, para escuchar sus razones de apoyo al conflicto laboral.

Inteligencia Artificial

Melanie Moses, profesora de informática y biología de la Universidad de Nuevo México; y Joshua Garland, director interino del Centro de Narrativa, Desinformación e Influencia Estratégica de la Universidad Estatal de Arizona fueron otros de los ponentes.

Para Moses, “la verdadera preocupación con la IA generativa es que será realmente buena para producir historias que suenen convincentes, que suenen verdaderas, pero que se basen en falsedades”.

“Esto no es pensar. Esto no es un cerebro”, añadió.