Entrevistamos a Cyntaxis, cosplayer y bodypainter: “Encarnar a mis personajes favoritos me pareció perfecto para alimentar mi fanatismo”

Los cosplays bodypaint son considerados obras de arte, que requieren mucha paciencia, tiempo y dedicación. Si de expertas en este segmento de la industria del cosplay se trata, hay que destacar el trabajo que viene haciendo Cynthia Perdomo, mejor conocida en las redes sociales como Cyntaxis.

La creadora de contenidos de 23 años, originaria de Islas Canarias, España, conversó con FayerWayer sobre su momento como cosplayer. En un divertido contacto, nos contó cuáles son sus cosplays, franquicias y animes favoritos, cómo se prepara antes de realizar un cosplay y muchos otros secretos sobre el mundo del cosplay.

Cyntaxis: “Uno de los cosplays más difíciles que hice fue el de Rocket”

- ¿Desde cuándo te dedicas al mundo del cosplay y cómo comenzaste en esto?

“Empecé a la par que mi pasión con el maquillaje, en 2019. Siempre he sido una amante de los comics, anime y videojuegos y encarnar a mis personajes favoritos me pareció perfecto para alimentar más mi fanatismo”.

- Tu especialidad es el arte bodypaint. ¿Qué es lo más difícil de dedicarse a este tipo de cosplays?

“El saber adaptar los distintos personajes a tu propio cuerpo. Obviamente todos los cuerpos son diferentes, pero en el mundo de los comics, animes, etc, los cuerpos son aún más fantaseosos e irreales e intentar reflejarlo en un cuerpo real a veces cuesta. En mi caso, tal vez los animales antropomórficos y los personajes masculinos suelen ser los más complicados”.

- ¿Trabajas sola en tus cosplays o detrás de todo el contenido que creas hay un equipo de trabajo?

“Soy absoluta y únicamente yo en todo. Al principio sí es cierto que al practicar utilizaba ayuda de mi madre para comprar materiales. Pero el proceso, desde la lluvia de ideas hasta la realización del look junto a la posterior edición y manejo en las redes es llevado por mí”.

- ¿Cómo es el proceso de realización o tu rutina para hacer un cosplay?

“Primeramente, toca elegir el próximo look. Es cierto que tal vez deje la elección del siguiente personaje a mis seguidores, pero normalmente me guio por mis gustos, tendencias... Luego viene el atrezo como siguiente paso. Toca elegir qué utilería usar y cómo hacerlo (espadas, alas, pelucas...) normalmente el atrezo suelo realizarlo con lo que tengo mas a mano, como silicona, carton y cartulina, acrilicos, telas… Una auténtica obra de bricolaje. Luego ya solo te queda madrugar y empezar a maquillar. Es lo que más me da. Normalmente suelo ir grabando el proceso en TikTok y, a veces, hacer algún que otro directo. Por último solo quedaría elegir día y hora y postearlo”.

- ¿Cuál es tu cosplay favorito de los que has realizado?

“Elegir solo uno es muy complicado, pero diría que el de Vecna o cualquiera de Shingeki No Kyojin”.

- ¿Cuál es el cosplay que más trabajo te llevó, el más difícil de todos?

“Uno de los mas difíciles fue el de Rocket de Guardianes de la Galaxia, ya que al principio no encontraba la forma de recrear la cabeza del mapache y que a la vez quedara bien en el perfil. Entre el proceso de la mascara y el maquillaje en si tarde un mes. El de Vecna (Stranger Things) tambien costó hacerle las prótesis pero a la vez es del que me siento más orgullosa”.

- Algunas personas creen que el cosplay es solo un hobbie y no una “carrera profesional” de la que puedes, por ejemplo, generar ingresos y vivir de ello. ¿Qué opinas al respecto?

“Yo opino que si tienes suficiente conocimiento de redes y habilidades comerciales eres capaz de vender cualquier cosa. Y sobre todo en el mundo otaku y comics. Es un mundillo que ahora mismo a mi parecer esta en sus mejores años y cada vez obtiene más seguidores y aunque tenga mas competencia en el mismo ámbito de cosplay, sigue consumiéndose bastante. Si tienes pasión en lo que haces, tarde o temprano lograrás conseguir objetivos y tengo a compañeros que tienen la ‘suerte’ de vivir de ello. En lo que a mi respecta no es cuestión de suerte sino de esfuerzo y constancia y sin duda yo voy a seguir dándolo todo para llegar hasta ahí”.

- ¿Cuál es tu anime favorito como fan y cosplayer?

“Como otaku que empezó a ver anime en los 2013/2014, siempre he sido un amante del anime shojo y de animes no muy mainstream en el mundillo. Asi que mi anime favorito no es muy conocido que digamos, Lovely Complex. Mi segundo anime favorito es (para sorpresa de nadie) Shingeki No Kyojin, al cual desde sus inicios le dedico looks inspirados. Me parece una de las historias mejor pensadas que he visto en el mundo del anime, y, en lo personal, cuanto mas llore con él, más se gana mi corazón”.

- ¿Cuál es tu franquicia cinematográfica favorita como fan y cosplayer?

“Como niña nacida en los 90s/2000s, me he criado con Disney y cuando descubrí que tuvieron la gran idea de mezclar el anime con Disney fue encontrarme con oro puro. Kingdom Hearts me parece una de las premisas de videojuegos más completas y entretenidas que he conocido. A medida que crecía me iba guiando por los gustos de la tele, y todos mis amigos hablaban de superhéroes y pelis de acción (cosa que a mí supuestamente no me gustaba), hasta que empece a ver Marvel y vi que me gustaba ese mundo mas de lo que pensaba. Todos los arcos e historias que se enlazan entre ellas y la complejidad del universo, me encanta y no puedo esperar a ver lo que Marvel nos tiene preparado!”.

- ¿Cuáles son tus objetivos como cosplayer para lo que queda de 2023?

“Me encantan las cámaras y estar delante del objetivo, no me da miedo admitirlo, pero como profesional del maquillaje que soy, mi sueño mas grande sería trabajar en maquillaje de Marvel, últimamente con la incorporación del CGI el maquillaje y efectos Fx está perdiendo protagonismo en el cine de Hollywood, pero Marvel sigue dando oportunidades a los artistas como nosotros y gracias a ello seguimos existiendo. En cuanto a asistir a eventos, me encantaría asistir a Comic Cons de Estados Unidos, ya que donde yo vivo, no suelen haber muchos eventos de tal magnitud”.