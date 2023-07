PlayStation 5 superó los 40 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2020: sus hitos más importantes

La industria de los videojuegos ha sido testigo de un logro sin precedentes, ya que Sony Interactive Entertainment ha anunciado que las ventas globales de PlayStation 5 han superado los 40 millones de unidades. Este importante hito representa un triunfo para la compañía y una muestra de la aún creciente popularidad de su última consola en todo el mundo.

Jim Ryan, Presidente & CEO de Sony Interactive Entertainment, compartió la emocionante noticia a través de una aparición exclusiva en el blog de la firma. Destacó el impresionante desempeño de la PS5 en el mercado, especialmente considerando el panorama desafiante que el mundo enfrentaba en el momento de su lanzamiento en noviembre de 2020.

La resurrección de las cadenas de suministro

Haber resurgido tras la pandemia es probablemente el hito más importante de Sony. A pesar de los obstáculos presentados por la contingencia de COVID-19, los equipos de la empresa y sus socios trabajaron incansablemente para cumplir con la demanda y llevar el PS5 a las manos de los jugadores en todo el mundo.

Casi tres años después de su lanzamiento, la consola ha alcanzado este registro en ventas, con la regularización del inventario a principios de este año, lo que finalmente cumplió con la demanda acumulada. La emoción y la lealtad de la comunidad de jugadores de PlayStation han sido fundamentales para este éxito, y Ryan expresó su agradecimiento a los fanáticos que han hecho posible este logro sin precedentes.

PlayStation 5 (PlayStation)

“Continuamos enfrentándonos a vientos en contra con la pandemia, y las cadenas de suministro tardaron meses en normalizarse para que pudiéramos tener el inventario para satisfacer la demanda. Durante más meses de los que me gustaría recordar, seguimos agradeciendo a nuestra comunidad por su paciencia mientras trabajaban en estos problemas. Pero ahora el suministro de PS5 está bien abastecido y estamos viendo que finalmente se satisface la demanda acumulada”, expresó Ryan.

El éxito del ecosistema PS5

El ecosistema de PlayStation 5, que incluye más de 2.500 videojuegos disponibles y una amplia gama de accesorios, ha sido un factor clave para atraer a diversas audiencias y posicionar a la consola como “El Mejor Lugar Para Jugar”.

Sony ha demostrado su compromiso con la experiencia del usuario al desarrollar características innovadoras, como los disparadores adaptativos y la retroalimentación háptica en el controlador DualSense, que han llevado la inmersión en el juego a nuevas alturas.

Dualsense de PS5 (Unsplash)

Junto con el emocionante anuncio de las ventas, Sony también reveló los 40 juegos más populares en los casi 1.000 días desde el lanzamiento de PS5. La lista incluye títulos desarrollados por PlayStation Studios que han sido ampliamente aclamados por los fanáticos y la crítica, como God Of War Ragnarök, Horizon Forbidden West y The Last of Us Part I.

Además, el éxito de la consola también ha sido impulsado por títulos third-party, como Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 y FIFA 23, lo que resalta la estrecha colaboración de Sony con los principales desarrolladores de la industria.

Top PS5 Games (PlayStation)

Con estas cifras impresionantes y una alineación de juegos cada vez más atractiva, PlayStation 5 sigue rompiendo barreras y consolidándose como una fuerza dominante en la industria de los videojuegos. A medida que la comunidad de gamers continúa creciendo y apoyando la plataforma, se vislumbra un futuro emocionante y prometedor para la consola de próxima generación de Sony.