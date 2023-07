Dragon Ball: Esta transformación de Goku fue tan poderosa que causó el desmayo de su actor de doblaje

Las escalas de poder es algo que constantemente medimos cuando hablamos de los personajes de Dragon Ball. Hace apenas unos días ponderamos al saiyajin más poderoso de la serie de Akira Toriyama, según los registros del mangaka y de Toei Animation.

Tomamos muchos aspectos en consideración, a la hora de elegir al más poderoso. Pero jamás nos imaginamos que una transformación fuese capaz de causar el desmayo de su actor de doblaje. Eso, sin duda alguna, será muy difícil de superar.

Le pasó a Sean Schemmel, actor de doblaje de Goku para la versión en inglés, reseña 3D Juegos. Quizás para quienes estamos en América Latina nos identificamos más con Mario Castañeda, pero el actor estadounidense es reconocido por nuestro público ya que es el Kakaroto de los videojuegos.

¿Por qué se desmayó? De acuerdo con el sitio mencionado, que se hace eco de las declaraciones del actor de 54 años en una Comic Con de Londres, en el 2012, no soportó una transformación de Goku en Super Saiyajin 4. Fue tanto ki que se le fue el aire y perdió el conocimiento por unos instantes.

Super Saiyajin 4

Es obvio que la transformación no influyó en esta situación, fue que en realidad hizo mal uno de los procedimientos antes de gritar. Pero resulta bastante curioso que haya ocurrido con la transformación del Super Saiyajin 4, popularizado en Dragon Ball GT.

“Nunca me desmayé en Dragon Ball Z, sino en Dragon Ball GT. GT, no Z. Fue durante la transformación en Super Saiyan 4. Estaba muy cansado y no había dormido bien. Calculé mal la cantidad de aire que necesitaría para un Kame Hame Ha, creo, o tal vez fue un potenciador, e hice que la voz fuera más baja. A medida que bajé, cuando actúas, la abertura de tus cuerdas vocales se ensancha, y yo calculé totalmente mal”, dijo Sean Schemmel en su anécdota.