CEO de Sony asegura que el acuerdo que le propuso a SAG-AFTRA fue el mejor jamás hecho

El CEO de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, afirmó que la oferta presentada por los estudios a la unión de actores SAG-AFTRA es ‘la mejor que se ha hecho jamás’.

Durante una charla en la Audio-Visual Producers Summit en Italia, Vinciquerra expresó su descontento por las huelgas de actores que se están llevando a cabo en Los Ángeles y reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo con SAG-AFTRA.

‘’Iniciamos las conversaciones con la intención de llegar a un acuerdo. Ha habido muchos titulares que dicen lo contrario, pero no es cierto”, afirmó Tony.

‘’Queremos llegar a un acuerdo y volver a la mesa de negociaciones. Necesitamos solucionar esto”, concluyó Vinciquerra.

Con esto, afirma que la oferta presentada a la unión de actores es la mejor que se ha hecho jamás en la historia, y que ha trabajado arduamente para llegar a un acuerdo justo.

Estas declaraciones se contraponen con las quejas del sindicato de actores, quienes calificaron como ‘impresentable’ la propuesta de renovación de los contratos con la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Sobre todo en puntos como la justa repartición de regalías o la regulación consciente del uso de herramientas de inteligencia artificial.

Producción de películas durante la huelga

En cuanto a la producción de Sony, Vinciquerra reveló que las ganancias de taquilla de la compañía para los 12 meses a partir de marzo de 2023 volverán a los niveles previos a la pandemia.

Este año ha sido un éxito para el cine con películas como Insidious: The Red Door, No Hard Feelings, y por su puesto, Spider-Man: Across the Spiderverse, Barbie, y Oppenheimer.

Además, el fenómeno de ‘Barbieheimer’ en redes sociales ayudó grandemente al marketing de las dos películas, lo cual ayudó a un muy buen recibimiento en taquilla.

Sin embargo, muchas series famosas han parado o retrasado su estreno debido a esta huelga. Unas de las más famosas son: Stranger Things, Euphoria, The Last Of Us, White Lotus, American Horror Story, y varios Late Night Talk Shows como el de Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

Esto, además de generar descontento en los fanáticos, puede afectar económicamente el mundo del entretenimiento. Por ello, el CEO de Sony reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo con SAG-AFTRA y poner fin a la huelga.