La Inteligencia Artificial podría sustituir a los actores de Hollywood en un futuro no muy lejano

Parte de la discusión de la huelga inició con los guionistas de diferentes series, películas y documentales de los Estados Unidos en el mes de mayo debido a que los grandes estudios en Hollywood propusieron utilizar las diferentes Inteligencias Artificiales, como lo son Grammarly, Jasper, ChatGPT, entre otras.

Además, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), decidió unirse a la huelga en el mes de junio, teniendo en cuenta que las ‘IA’ podrían afectar su trabajo de una manera muy distinta a la de los guionistas. Por ejemplo, una escena en una película, los actores tendrán que ser contratados para interpretarla, pero es fácil entender por qué quieren que se proteja el uso de su imagen.

Una de las propuestas de la Alianza de productores de cine y televisión, es que los “extras” en los rodajes podrán ser escaneados en un solo día de trabajo, para que las empresas usen su ‘clon’ no solo para la producción en cuestión, sino “indefinidamente en el tiempo”.

La paga, sin embargo, será solo por un día de trabajo, y estos actores no recibirían más ingresos en otras producciones en las que usen su ‘clon’ digital generado por una inteligencia artificial.

Discurso completo subtitulado de Fran Drescher sobre la histórica huelga de actores de Hollywood pic.twitter.com/KLoqQ7N335 — @Juan José Cruz (@servimatoficial) July 14, 2023

Un miembro del SAG, declaró que los actores comenzaban a ver el episodio ‘Joan es horrible’ de Black Mirror, como un “documental del futuro” y otro declaró al medio de comunicación que las plataformas de streaming y los estudios, entre los que se encuentran Warner Bros, Netflix, Disney, Apple, Paramount y otros, “no pueden pretender que no se nos utilice digitalmente o que no nos convirtamos en la fuente de nuevos contenidos baratos creados por IA”.

La reconocida directora y cocreadora de The Matrix, Lilly Wachowski, opinó con una serie de tuits, el desacuerdo que tiene con las IA y por qué esta tecnología no puede ser considerada como ‘persona’, ni realizar tareas que normalmente realizan los miembros del DGA. “Necesitamos cambiar la redacción para dar a entender que no utilizaremos IA en ningún departamento, en ningún proyecto en el que trabajemos”, escribió Wachowski. “Creo firmemente que la lucha en la que estamos en este momento en nuestra industria es un microcosmos de una crisis mucho más grande y crítica”.

Varios actores de renombre como lo son Meryl Streep, Tom Cruise, Fran Drescher entre otros. Comenzaron la lucha contra los grandes estudios para concientizar a los productores sobre el uso de las nuevas tecnologías en el séptimo arte y la manera que se podría combinar la ‘Inteligencia Artificial’, con la actuación sin necesidad de afectar su integridad física, económica e intelectual para el desarrollo de las futuras películas y series.