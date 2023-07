En el vídeo “Daylight”, Harry Styles muestra sus habilidades de circo

Harry Styles confirma reunión de One Direction con este tweet. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A)

El disco “Harry’s House” no para de generarle éxitos a Harry Styles y ahora la canción “Daylight” es la sensación y tendencia en las distintas plataformas digitales musicales, así mismo de videos y en diversas estaciones radiales en varias partes del mundo, en especial, en los Estados Unidos y todo el Reino Unido.

Sin embargo, de lo que más se habla por el reciente estreno del video promocional de dicha canción, son sobre otros dotes artísticos por parte del ex One Direction, relacionándose con el ámbito de circos y que para muchos fue verdaderamente sorprendente.

Circo Styles

El ritmo de la Dayligh, mismo que durante las primeras horas de publicación YouTube ya superó los tres millones de vistas, trata sobre una balada con un comienzo bastante suave y tranquilo y que a medida que avanza con los segundos va ganando la fuerza que siempre ha caracterizado el estilo del cantante británico de 29 años.

El ritmo de las imágenes vendría a ser lo mismo con respecto desde lo lento hasta lo rápido y la caracterización principal de dicho videoclip es un escenario ambientado en un circo, empezando todo cuando Harry Styles baja desde el cielo en unas escaleras.

Es ahí cuando entran en acción las distintas habilidades relacionadas con el mundo de los circos, notándose a un Styles bastante cómodo cuando realiza varios malabares, así también, mímicas, lanzamiento de cuchillos y equilibrismo al montar en bicicletas antiguas bajo el perfecto dominio y sin la necesidad de un actor doble.

“Harry, no hay nada que no puedas hacer”, fue determinante la directora del vídeo, Tanu Muiño, misma que ya participó en otros videos de Harry Styles como “As It Was”, además de ser reconocida en el ambiente musical del momento por dirigir otros importantes proyectos con artistas de alto calibre como Cardi B, The Weeknd, Lil Nas X y Doja Cat.