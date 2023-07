Ante huelga de actores y guionistas, la Comic-Con de San Diego arranca sin estrellas de Hollywood

Ante los tiempos sin precedentes que se viven en Hollywood, la famosa Comic-Con de San Diego arranco sin uno de sus mayores atractivos: las estrellas delante de las cámaras.

Este jueves arrancó la San Diego Comic-Con con revistas, videojuegos y coloridos disfraces dominando la escena ante la notoria ausencia de las estrellas debido a la huelga de actores en Hollywood.

A pesar del intenso calor, miles de fanáticos disfrazados de personajes como la Mujer Maravilla, Barbie y Ken inundaron la ciudad estadounidense de San Diego, en California, donde se realiza la gigantesca fiesta de la cultura pop.

Los fans se mantienen emocionados por la convención

“Sinceramente, estoy más emocionada por el cosplay”, comentó a la AFP Janelle Hinesley, que acudió disfrazada de Astrid, de las películas Cómo entrenar a tu dragón. “Además, no puedo sentarme con esto, así que ahora mismo no vamos a ir a ningún panel”, añadió, señalando el hacha gigante que llevaba atada a la espalda.

El enorme pabellón H del centro de convenciones, donde las estrellas y los estudios de Hollywood suelen presentar las últimas películas de superhéroes a los fans que hacen fila durante días para entrar, estaba mucho más calmado que en años anteriores.

Las primeras presentaciones incluyeron la nueva película de Paramount Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Kalki 2898-AD -la primera presentación de India en este recinto- y un esperado vistazo al videojuego Marvel’s Spider-Man 2.

Otro entrevistado por AFP, Tony Ring-Dowell, se vistió de Ken y se unió a la fila del pabellón H, de una media hora, para ver la exhibición de Spider-Man, entusiasmado por el hecho de que los juegos de video recibieran “más exposición” este año.

“Ir a la presentación o al anuncio de una película no me atraía mucho”, señaló a la AFP. “¿Y los famosos? No siento la necesidad de verlos en persona. Veré el tráiler de la película en internet”.