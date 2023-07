Resident Evil 9 ya tiene fecha para su lanzamiento, según una filtración

Los fanáticos de la saga Resident Evil están felices: la novena entrega del videojuego de Capcom ya tiene fecha. Al menos, es lo que se sabe luego de una filtración.

El año 2025 será el del lanzamiento de Resident Evil 9, de acuerdo con DuskGolem, un conocido filtrador de juegos de terror.

DuskGolem respondió a una pregunta sobre la entrega en el servidor de Discord Snitcher’s, afirmando: “En 2025, solo diré eso, aunque es probable que se anuncie el próximo año”.

Como bien explica el portal The Gamer, lo dicho por DuskGolem se alinea con las fechas de lanzamiento anteriores de Resident Evil.

Biohazard se lanzó en 2017; dos años después, fue Resident Evil 2 Remake. Village llegó en 2021 y, en 2023, le tocó a Resident Evil 4 Remake. Por lo tanto, de mantenerse el ritmo, la novena entrega realmente llegará en 2025.

Los personajes que llegarían en Resident Evil 9

Resident Evil Capcom

Otro insider, Chris Marx, ya había sugerido que el título traería de vuelta a personajes clásicos de la saga, como Chris Redfield, Jill Valentine y Leon Kennedy.

“Los jugadores también tendrán la oportunidad de jugar como otros personajes en ciertas misiones”, agregó Marx. “Se espera que el juego se centre menos en el terror y más en la acción”.

De acuerdo con The Gamer, Capcom anunció que la historia de los Winters ha terminado, lo que significa que es probable que Resident Evil 9 siga a un nuevo personaje, o marque el retorno de otros.

Capcom tendría varios ases más bajo la manga

Pero no sería lo único que daría a conocer Capcom próximamente. En el subreddit Gaming Leaks and Rumors se especuló con que un nuevo Monster Hunter aparecerá en The Game Awards.

Otras personas consideran que será una nueva versión de Dino Crisis.

Solo basta esperar al popular evento de videojuegos, que se realizará para diciembre de 2023.