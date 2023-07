Paro de actores en Hollywood no afectaría la producción de videojuegos, aunque “podría”: estas son las razones

La movilización de 160.000 actores y actrices representados por el Sindicato de Actores de Cine - Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) ha traído problemas la maquinaria global del entretenimiento: no rodarán nuevas películas y series de TV para los grandes estudios.

La movilización busca regular de mejor manera el uso de Inteligencia Artificial, ya que ésta (y su avance y desarrollo) podría poner en riesgo el trabajo de los artistas: tal y como se planteó curiosamente en un capítulo de la popular serie “Black Mirror”.

Por la aparición en Internet de títulos como “Mortal Kombat” y “The Last of Us” y esta huelga, se generó confusión pensando que esto estaba afectando la producción de videojuegos, pero no. ¿Podría ocurrir? Es probable, pero aún no. Te explicamos por qué.

Actores pueden seguir trabajando en algunas cosas

SAG-AFTRA explicó ayer cómo, después de más de cuatro semanas de negociaciones, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), la entidad que representa a los principales estudios y plataformas de streaming, entre las que no faltan Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros Discovery, no mostró predisposición alguna a llegar a un acuerdo que abordase sus diferentes exigencias.

Esto generó un llamado a paro, pero en trabajos relacionados con películas y series principalmente. Como explican desde Vanity Fair, la convocatoria de huelga deja sin efecto los acuerdos para cine, series de TV y producciones de plataformas de streaming operadas por compañías representadas por la AMPTP.

Guionistas y actores en huelga participan en un mitin frente a los estudios Paramount en Los Ángeles el viernes 14 de julio de 2023. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/AP)

Considerando eso, pueden trabajar en teatro, musicales, reality shows y programas de concursos. ¿Y los videojuegos? En el reportaje de Vanity Fair los expertos no creen que haya impedimento alguno para que los representados por SAG-AFTRA puedan seguir ejerciendo su profesión en este sector, ya sea en labores de actores de voz o como actores de captura de movimiento.

Pero igual esto podría avanzar.

En 2017 si afectó a la industria gamer

Si bien la industria de producción gamer se rige por el Acuerdo de Medios Interactivos, que cubre programas o videojuegos en los que el espectador o usuario puede manipular, afectar o alterar de otra manera, en tiempo real, la secuencia o presentación del mismo”, y no entraría en la movilización actual, si los afectó en 2017.

La huelga de actores de doblaje de videojuegos de 2016-2017 fue una huelga de casi un año lanzada en octubre de 2016 por el sindicato SAG-AFTRA haciendo campaña por una mejor remuneración para los dobladores y actores de los videojuegos.

La solicitud en ese entonces estaba dirigida a once desarrolladores y editores de videojuegos estadounidenses (Activision, Blindlight, Corps of Discovery Films, Disney Character Voices, Electronic Arts, Formosa Interactive, Insomniac Games, Interactive Associates, Take-Two Interactive, VoiceWorks Productions y WB Games), después de que fracasaran sus conversaciones para renegociar los contratos existentes.

Fue la primera huelga sindical de este tipo en la industria de los videojuegos.

Confusión en Internet

Hay confusión en Internet por la mención de “Mortal Kombat” en este tema: pero no es por videojuegos. Es por producciones audiovisuales. Películas como “Gladiator 2″ y “Mortal Kombat 2″ han paralizado su producción.

Esto podría afectar la realización de series ligadas a ese mundo, como “The Last Of Us” también. Aunque otras, siguen en rodaje como “La Casa del Dragón” de HBO. ¿Por qué? Poque el elenco de actores de la precuela de Juego de Tronos está compuesto principalmente por artistas de Reino Unido que ejercen su labor bajo contratos vigilados por el sindicato local, Equity.

Y un dato no menor: los miembros de Equity no tienen permiso legal para hacer solidarizarse con SAG-AFTRA. También hay otro dato clave: los actores pueden seguir trabajando con productoras 100% independientes. Así que aunque en algún momento se sumaran demandas del área de los videojuegos, podríamos seguir teniendo actuaciones y doblajes en indies.