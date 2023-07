Microsoft mata a Xbox Live Gold y lo reemplaza por Xbox Game Pass Core: lo bueno y lo malo

Microsoft ha anunciado el fin de Xbox Live Gold para reemplazarlo con Xbox Game Pass Core, ofreciendo una versión más accesible de su servicio de suscripción, con buenas noticias pero malas también.

De acuerdo con Xataka, a partir del 1 de septiembre, Xbox Live Gold se transformará en Xbox Game Pass Core. Su precio se mantendrá igual, con una suscripción mensual de 10 dólares o una anual de $60 en Estados Unidos. Además, aquellos que tengan meses restantes de Xbox Live Gold verán su suscripción convertida automáticamente a Xbox Game Pass Core.

Lo bueno y lo malo

Lo bueno de la muerte de Xbox Live Gold es que la compañía de Redmond mantendrá en el nuevo plan el beneficio de permitir el juego en línea de títulos que no sean Free to Play.

El catálogo de Xbox Game Pass Core contará con 25 videojuegos, entre ellos Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori and Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 y Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Por otro lado, esta muerte y resurrección también significa el fin de Games with Gold, el programa que ofrecía videojuegos gratuitos mensuales a los suscriptores de Xbox Live Gold.

En México, Xbox Game Pass Core estará disponible a partir del 1 de septiembre con un precio de 169 pesos al mes. Además, con este cambio, ahora existen cuatro tipos de membresías de Xbox Game Pass, cada una con diferencias específicas.

Xbox Game Pass (Xataka)

Microsoft ha mencionado que agregarán más títulos al catálogo en los próximos meses, en una transición de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Core que representa un cambio significativo en el enfoque de Microsoft hacia sus servicios de suscripción, brindando más opciones y acceso a los gamers.