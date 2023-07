Only Up, el videojuego que va a volver loco a Ibai Llanos y sacará toda tu ira

Un videojuego parece que se tomará lo restante del 2023. Twitch ha popularizado el título Only Up, el cual ha convocado que un conjunto de streamers comiencen a subirse a esta temática demostrando que puede tener un ataque de ira si las cosas no salen como deseas, uno de ellos ha sido el español Ibai Llanos.

[ ¡De vestir la camiseta de Barcelona SC a jugar en la Kings League! El nuevo refuerzo que participará del torneo de Gerard Piqué e Ibai Llanos ]

Only Up es desarrollado por SCKR Games, el cual tiene un objetivo sencillo: llegar a lo más alto. No obstante, en esta travesía hacia el cielo tienes que ser sumamente paciente y preciso para que el personaje principal no caiga y así tengas que empezar prácticamente desde cero.

En Twitch se ha viralizado los momentos donde grandes personalidades del entretenimiento pierden sus cabales ante sus errores cometidos en este mundo de fantasía.

¿Qué necesitas para jugar?

SCKR Games no ha dado más pistas de lo que pasará a futuro con título. Aunque no está disponible para consolar de la talla de Sony o Microsoft, si puedes disfrutar del mismo con tu PC siempre y cuando cumplas con requisitos minimos.

No obstante, existe un problema: tienes que pagar para jugarlo. De igual manera, debido a la calidad de gráficos, tu ordenador debe cumplir ciertos requisitos para una experiencia adecuada.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 8/10/11 (64-Bit)

Procesador: Intel Core i5-6600@ 3.1 Ghz, AMD R5 1600X @ 3.5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1650 o equivalente

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

Sobre el personaje

Eres un joven adolescente Jackie del gueto que quiere salir de la pobreza y emprender un viaje para conocer el mundo y conocerse a sí mismo. El objetivo es que aprendas de los errores y para poder jugarlo necesitas pagar un valor de 9,99 dólares