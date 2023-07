Inteligencia artificial muestra cómo se vería Zelda en la vidal real y la comparamos con algunas cosplayers

La evolución de la tecnología nos sorprende cada vez más y, en esta ocasión, una inteligencia artificial (IA) nos permite visualizar cómo se vería la Princesa Zelda de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en la vida real.

Como recuerda en su informe Nintendo Duo, en el último año hemos presenciado avances increíbles en el campo de la inteligencia artificial. Ahora, gracias al trabajo de la cuenta de Twitter AI Live Action, podemos descubrir cómo luciría la emblemática Zelda si fuera una persona de carne y hueso en un escenario live-action.

Esta cuenta ha compartido una muestra del potencial de estas herramientas, revelando imágenes que representan a Zelda de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en el mundo real. También han mostrado una interpretación de Zelda de Twilight Princess como una persona real gracias a esta IA.

Comparación con algunos cosplays

Como observamos en las imágenes de arriba, la IA imaginó ambas versiones de la princesa con rasgos distintivos como sus orejas. ¿Es tan poderosa la inteligencia artificial que puede crear a humanos hiperrealistas? Para confirmar esto, compararemos estas ilustraciones con cosplays hechos por humanos.

Por ejemplo, Kate Gray, mejor conocida en Internet y las redes sociales como stacycosplays, igualó algunos detalles como el cabello y los ojos de Zelda, con un atuendo con simbología de la aclamada franquicia de Nintendo.

Por su parte, anastasia.komori hizo lo propio con una versión invernal de la Princesa Zelda, con un abrigo perfecto para el frío, más realismo en sus orejas y un blanco en la escena que se asocia a la Navidad.

Aumentando un poco la temperatura, tenemos a roxolana.ridel, quien hizo una versión provocativa de Zelda, amarrada y mostrando su ropa interior.

Finalmente, tenemos a la cosplayer chilena Fabibi World, para muchos, uno de los cosplays de Zelda más parecidos al personaje del videojuego. La forma de su peinado, el maquillaje y los otros rasgos característicos hacen lucir a la modelo como una auténtica Princesa Zelda.