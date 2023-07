Star Wars: Dave Filoni confiesa que se opuso a la existencia de Baby Yoda en The Mandalorian

Baby Yoda en The Mandalorian Archivo

Cuando Disney Plus estrenó su serie exclusiva ubicada dentro del universo de Star Wars de The Mandalorian no sabíamos qué esperar. Pero bastó ver el primer episodio para descubrir que habíamos presenciado el nacimiento de uno de los personajes más representativos de esta franquicia: Baby Yoda.

En aquel momento el pequeño ente no tenía un nombre oficial e incluso se especulaba que podría tratarse de una versión rejuvenecida del personaje legendario de la trilogía original. Posteriormente, conforme avanzó la trama, descubrimos que se trataba de otro individuo, que efectivamente era un “niño” de corta edad y que su nombre era Grogu.

Desde entonces The Mandalorian siguió desenvolviendo la trama hasta convertirse, virtualmente en el personaje más importante y querido que haya surgido en el mundo de Star Wars desde que Disney le compró los derechos de todo a George Lucas.

Llevamos ya tres temporadas de la serie, que no ha sido perfecta, ni impecable, pero ha tenido sus buenos momentos innegables. A la par que su éxito dio origen a otras producciones satelitales correlacionadas con la trama principal.

Y es curiosamente hasta este punto que descubrimos que en realidad uno de los principales responsables de la creación de este serie en realidad nunca estuvo muy convencido con este pequeño personaje.

Dave Filoni se pone sincero y admite que no quería a Baby Yoda en The Mandalorian ni Star Wars

Existe en Disney Plus una serie documental titulada Disney Gallery, que en su más recientes episodio se ha centrado en la temporada tres de The Mandalorian, abordando distintos detalles sobre la producción de los episodios de esa etapa y otros elementos previos.

Es ahí en este documental donde podemos ver y escuchar a Dave Filoni, co-creador de la serie junto a Jon Favreau, admitiendo que inicialmente pensó que Baby Yoda era una mala idea para la serie:

Baby Yoda

“Sabes, como en la primera temporada, Jon quiere hacer un Baby Yoda. Yo estoy como, ‘¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué haríamos esto? Eso no parece una buena idea.

Pero, dejas de lado ese miedo inicial y dices: ‘Está bien, bueno, realmente examinemos esto’”. Y yo estaba como, ‘Jon, si vas a hacer esto, estaré allí contigo. Porque sé que Yoda es uno de los personajes favoritos de George y no podemos estropearlo’”.

Ahora, el paso del tiempo y el éxito demoledor de la primera temporada terminaron demostrando que la visión e idea oringinal de Jon Favreau era acertada.

Hoy por hoy la saga está a punto de continuar con la serie de Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson.