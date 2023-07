One Piece: Portgas D. Ace se convierte en una hermosa waifu en este fascinante cosplay bodypaint

Portgas D. Ace, nacido como Gol D. Ace y apodado Ace “Puño de Fuego”, es uno de los personajes más aclamados de One Piece, siendo el hermano mayor jurado de Luffy y Sabo, y el hijo biológico del difunto Rey de los Piratas, Gol D. Roger y Portgas D. Rouge. Su popularidad ha trascendido en el mundo del cosplay.

Si bien puede ser un poco más recurrente la interpretación de hombres vistiéndose como este magnífico personaje, una modelo española ha sorprendido pintando su cuerpo para hacer la versión femenina de Ace.

“Otro más para la familia de One Piece. Este me lo habíais pedido mucho y bueno pues aquí lo tenéis que os lo merecéis. He tenido que hacerlo con este traje por razones obvias. Espero que os guste”, escribió Yaiza Pérez, la creadora de contenidos que encarnó a la perfección a Portgas D. Ace.

¿Veremos a Portgas D. Ace en el live-action de One Piece?

Cada vez estamos más cerca del esperado 31 de agosto, día en el que se estrena la serie live-action de One Piece en Netflix. La versión de acción en vivo de la larga franquicia de Eiichiro Oda ha estado en proceso durante varios años.

Los fanáticos tenían especial curiosidad por ver cómo Luffy y los Sombreros de Paja dieron el salto a la pantalla de acción en vivo, y finalmente pudimos verlos en acción con la llegada del primer tráiler. Desgraciadamente, no vemos por ningún lado a Portgas D. Ace en el adelanto, aunque quizás sea una sorpresa para los fans.

Con una duración de ocho episodios que durarán alrededor de una hora cada uno, esta nueva serie abordará los eventos de la saga East Blue del manga original de Eiichiro Oda que vio a Monkey D. Luffy reuniendo a los primeros miembros de la tripulación del Sombrero de Paja.

El elenco principal de los Sombreros de Paja que se ve en el video de arriba incluye a Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji.