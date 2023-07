Marvel: Cinco razones por las que Rhodey / War Machine sería un Skrull en Secret Invasion

El misterio se intensifica en Secret Invasion de Marvel Studios, ya que numerosas pistas apuntan a la posibilidad de que el Coronel James “Rhodey” Rhodes, también conocido como War Machine, sea en realidad un Skrull encubierto.

A medida que el mundo se enfrenta a un ataque masivo de Skrulls en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), las consecuencias podrían llevar a una guerra nuclear y al dominio skrull sobre la Tierra. La falta de confianza se ha vuelto generalizada, ya que los Skrulls han suplantado a líderes y figuras clave en su intento de conquistar nuestro planeta.

A continuación, con información de Screen Rant, las razones que confirmarían esta teoría.

Cinco razones por las que Rhodey sería un Skrull

Rhodey llama a Fury “Nick” en Secret Invasion. Una gran pista de la que se ha hablado en línea es el hecho de que Rhodey llama a Nick Fury por su nombre de pila durante su tensa conversación. Como resultado, esto entra en conflicto con las afirmaciones de Fury en Captain Marvel de 2019 de que nadie lo llama “Nick”. Esto podría ser un indicador de que Rhodey podría no ser quien parece, sino un espía Skrull incrustado en la Casa Blanca. Ese hecho se hace más probable en el episodio 3 cuando Fury le dice al Skrull Bob Fairbanks que nadie lo llama Nick mientras el villano intenta tenderle una trampa.

Secret Invasion

Rhodey despide a Nick Fury, lo que ayuda a los Skrulls. Debido a que la conversación de Fury y Rhodey termina con Rhodey despidiendo a Fury de su papel como jefe de SABRE, la falta de apoyo de Fury sin duda hará que la misión de los Skrulls sea más fácil. Las tensiones son naturalmente altas debido a la muerte de miles de civiles rusos, sin mencionar a la propia Maria Hill. Naturalmente, la Casa Blanca quería romper los lazos con Fury, y el propio Rhodey confirma que se ofreció como voluntario para hacerlo. Sin embargo, también es posible que Rhodes también haya alentado el despido, asumiendo que de hecho es un Skrull que trabaja para Gravik.

Rhodey quiere llamar a los Vengadores en Secret Invasion. Una vez que Nick Fury presenta la amenaza y confirma cuán peligrosa es la nueva amenaza Skrull para el mundo, Rhodey pregunta por qué no llaman a sus amigos y reúnen a los Vengadores. Sin embargo, Fury dice con razón que no deberían ser prematuros al llamar al calvario, no sea que los Skrulls comiencen a hacerse pasar por los Vengadores y sean enmarcados como terroristas junto con el mismo Fury. Sin embargo, los Skrull pueden querer la participación de los Vengadores en Secret Invasion, ya que podrían intentar recuperar muestras de ADN para su programa Superskrull.

Secret Invasion

Secret Invasion sugiere que Rhodey es el controlador Skrull de Priscilla Fury. El final del episodio 3 de Secret Invasion revela que la esposa de Nick Fury, Priscilla, sigue trabajando para los rebeldes, tal vez bajo coacción. Después de recuperar un arma de una caja de seguridad, Priscilla recibe instrucciones de encontrarse con alguien para recibir su misión, presumiblemente para matar a Nick Fury. La voz al otro lado del teléfono se reconoce casi de inmediato como la de Don Cheadle, es decir, James Rhodes.

El celular de Rhodey revela su identidad secreta. Parece una tontería o algo curioso, pero cuando Nick Fury llama a Rhodey después de su reunión con la ONU, el funcionario claramente tiene un teléfono con Android en lugar de un iPhone. Si bien esa puede ser una preferencia personal, una “regla” de Hollywood revelada por Rian Johnson dice que los villanos no pueden usar iPhones...