Pokémon Sleep: Estrenan tráiler del videojuego a pocos días de su lanzamiento

Después de cuatro años desde su anuncio inicial, Pokémon Sleep finalmente está listo para su lanzamiento. The Pokémon Company, tras el éxito de Pokémon Go, sorprende a los fanáticos con un nuevo tráiler del videojuego, generando aún más expectativas antes de su fecha aproximada de lanzamiento a finales de julio.

A primera vista, Pokémon Sleep puede parecer un videojuego convencional, pero en realidad es una aplicación de seguimiento del sueño con una temática de Pokémon. La aplicación te empareja con Snorlax, conocido por su amor por las siestas.

De acuerdo con Engadget, el objetivo es fortalecer tu vínculo con este personaje durmiendo adecuadamente durante la noche. Cuanto mejor duermas, mayor será tu puntuación y Snorlax podrá utilizar su “poder somnoliento” para revitalizarte. A cambio, serás visitado por Pokémon adormilados que te obsequiarán estilos de sueño únicos.

La meta es completar tu “Sleep Style Dex” al obtener todos los estilos disponibles.

Pokémon Sleep

No todo es dormir

Además de dormir, también puedes aumentar tu vínculo con Snorlax alimentándolo con bayas y bebidas especiales. Sin embargo, para atraer a Pokémon como Slowpoke y Diglett a tu “isla del sueño”, necesitarás descansar adecuadamente y realizar un seguimiento preciso de tu sueño.

En términos de funcionalidad, la aplicación cuenta con un sólido sistema de seguimiento del sueño. Utiliza los sensores de micrófono y acelerómetro de tu teléfono para detectar tus movimientos y ronquidos durante la noche. Tu estilo de sueño personal determinará qué Pokémon te visitarán.

Por ejemplo, si te mueves constantemente durante la noche, Togepi te brindará su estilo “Rocking Sleep”. Si roncas, Jigglypuff te deleitará con su estilo característico de “Singing Sleep”. Aunque la compañía no ha revelado qué Pokémon te visitará si pasas la noche en la cama mirando tu teléfono rodeado de papas fritas, ni ha explicado por qué el desarrollo de un rastreador de sueño ha llevado más de cuatro años.

Es importante tener en cuenta que la aplicación funciona de forma independiente y no se integra con otras aplicaciones de seguimiento de estado físico o sueño. Sin embargo, se puede emparejar con la Pulsera Pokémon Go Plus, lo que permite a los usuarios comenzar a monitorear su sueño con solo presionar un botón en el dispositivo. Además, usar la pulsera también puede atraer la visita especial de un Pikachu con un gorro de dormir.

El brazalete tiene un costo de alrededor de $30 y Pokémon Sleep estará disponible de forma gratuita.